Gemeinderat Kastelruth tritt geschlossen zurück

Mit dem ungeklärten Corona-Status von Bürgermeister Andreas Colli begründete die SVP-Fraktion ihren Rücktritt. - Foto: © DLife/Rosario Multari

„Die Mitglieder des Gemeinderats Kastelruth haben am heutigen Donnerstag geschlossen ihren Rücktritt eingereicht. Dies nachdem, in den vergangenen Tagen, mehrere Versuche gescheitert sind, die in den vergangenen Wochen aufgeworfene Thematik zur Green-Pass-Pflicht mit Bürgermeister Andreas Colli zu klären“, steht in einer Aussendung der SVP-Fraktion.Die SVP-Fraktion habe sich nach dem Rundschreiben vonseiten des Gemeindeverbandes und des Ministerrates, welche die Green-Pass-Pflicht auch für gewählte Mandatare vorsehen, eingehend mit dem Thema beschäftigt, um Rechtmäßigkeit der Verwaltung und der getroffenen Beschlüsse der Bevölkerung garantieren zu können.Anschließend habe die SVP-Fraktion das Gespräch mit dem Bürgermeister gesucht und schriftlich eine Aussprache angeboten, um die Situation zu erörtern und eventuelle Möglichkeiten zu besprechen. Das Angebot sei nicht angenommen worden.Insbesondere hätte man zunehmend den Unmut in der Bevölkerung zu spüren bekommen, da anscheinend in der Gemeinde mit zweierlei Maß gemessen würde: „Bürgermeister Andreas Colli, welcher der so genannten 2G-Pflicht unterliegt, da er das vom Gesetz vorgesehene Alter von 50 Jahren erreicht hat, wurde bereits vor 10 Tagen gebeten, seinen diesbezüglichen Status der Fraktion mitzuteilen. Man suchte wiederum das Gespräch, welches leider nicht zustande kam.“Da Bürgermeister Andreas Colli lediglich schriftlich Stellung nahm und unter Berufung auf die Privacy-Bestimmungen keine Auskunft erteilen wollte und zudem auch bei der letzten Gemeinderatssitzung unter seinem Vorsitz keine Kontrollen durchgeführt wurden, sahen sich die Gemeinderäte außer Stande, diesen Zustand zu belassen.„Es ist der Bevölkerung, welche sich an die geltenden Vorschriften hält, nicht zumutbar, dass dies in der Gemeindeverwaltung nicht geschieht.Die SVP-Fraktion bedauert diesen Schritt außerordentlich, da in der bisherigen Amtsperiode und in all den Jahren davor gut gearbeitet wurde, von den Ausschussmitgliedern wichtige Projekte in Angriff genommen wurden und die Bevölkerung speziell in der aktuellen Zeit Konstanz wünscht“, erklärt die Fraktion in einer Aussendung.In der Fraktion sei man jedoch zuversichtlich, dass in der Gemeinde mit ihren fleißigen Mitarbeitern auch in den wenigen Monaten von kommissarischer Verwaltung programmmäßig weitergearbeitet werde. Nach Neuwahlen könne sicherlich auch im Gemeinderat und Gemeindeausschuss mit neuem Schwung zum Wohle der Bevölkerung Kastelruths weitergearbeitet werden.