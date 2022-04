Gert Lanz tritt zurück

Gert Lanz ist einer von 4 hohen Parteifunktionären, denen von Partei-Obmann Gert Lanz und von Landeshauptmann Arno Kompatscher die Rute ins Fenster gestellt worden war: Karl Zeller, Thomas Widmann, Christoph Perathoner sollten ihren Rücktritt erklären. Er, Gert Lanz, soll sich in der Fraktionssitzung der Vertrauensfrage stellen.Abgestimmt wurde am Mittwoch aber nicht in der Fraktion. Gert Lanz hat von sich aus angekündigt, zurückzutreten: Er hätte sich eigentlich erwartet, dass die 10 SVP-Mandatare ihren Antrag auf eine Vertrauensabstimmung zurückziehen, sagte er nach der Fraktionssitzung. Dies sei nicht geschehen. Daher sehe er das Vertrauen in ihn als Fraktionssprecher nicht mehr gegeben und trete zurück.Er sehe sich aber nicht als Bauernopfer, sagte Lanz. Einfacher Landtagsabgeordneter will er weiterhin bleiben.Was die Abhör-Affäre anbelangt, so sagte Lanz, dass die Partei diese intern klären sollte. Über die Zukunft der SVP meinte Lanz, dass es diese auch weiterhin geben werde, nur müsse man entscheiden, welche Richtung sie einschlagen soll.Alle Berichte zur Abhör-Affäre lesen Sie hier.