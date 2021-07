Gratis-Tampons und Binden in den Mittelschulen

„Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung“, kommentiert die Grüne Fraktion in einer Presseaussendung.Eine Frau gibt laut Berechnungen im Durchschnitt in ihrem Leben mehr als 2000 Euro für diese Produkte aus. „Für viele, vor allem jüngere Frauen ist das ein erheblicher Aufwand, den sie sich manchmal gar nicht leisten können“, so Erstunterzeichnerin Brigitte Foppa.Die Partei wolle sich weiterhin dafür einsetzen, „dass Binden und Tampons in allen Schulen und auch in öffentlichen Gebäuden kostenlos zur Verfügung gestellt werden“.

