Harte Konkurrenz für Arbeitnehmer: Tony Tschenett tritt mit eigener Liste an

Viel frischer Wind: die Südtiroler Partei der Arbeitnehmer SPA.

Von der SVP bereits 2018 und auch diesmal wieder heiß umworben, hat Tony Tschenett der Volkspartei bislang immer die kalte Schulter gezeigt. Er könne als Gewerkschaftsvorsitzender für die Arbeitnehmer im Land weit mehr bewegen denn als einfacher Abgeordneter im Landtag, lautete stets sein Credo. Ob Corona-Beihilfen, Energiebonus oder Verhandlungen zu Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst – Tschenett übt wiederholt teils scharfe Kritik an Landeshauptmann Arno Kompatscher und seiner Landesregierung.Nun hat Tschenett beschlossen, im Oktober doch selbst in den Ring zu steigen – mit eigener Partei und unter eigenem Listenzeichen. Ganz nach dem Vorbild der bundesdeutschen Sozialdemokraten der SPD hat man hierzulande nun die Südtiroler Partei der Arbeitnehmer (SPA) gegründet. „Ausschlag gebend für diese Entscheidung war, dass sich viele unserer Mitglieder und Sympathisanten eine Partei wünschen, die explizit die Belange der lohnabhängig Beschäftigten vertritt“, so Tschenett, designierter SPA-Spitzenkandidat. Die SVP-Arbeitnehmer würden diese Aufgabe offensichtlich nicht mehr erfüllen. Die Kandidatur bei der kommenden Landtagswahl sei „zwar ambitioniert, aber notwendig, um politische Veränderungen herbeizuführen“, so Tschenett.Das Kernteam, mit dem die SPA in den Wahlkampf zieht, steht bereits. Neben Tschenett werden mit Petra Nock, Friedrich Oberlechner, Alex Piras, Katia Nussbaumer und Priska Auer bewährte Kräfte ins Rennen gehen, die bereits in Vergangenheit unter Beweis gestellt haben, für die Rechte der Arbeitnehmer einzustehen.Entsprechend ist auch das Wahlprogramm ausgerichtet. Vor allem die Stärkung der Kaufkraft, innovative Wohnbaumaßnahmen und ein funktionierendes Gesundheitswesen seien Bereiche, die dringend angegangen werden müssten, so Tschenett. Zudem stehe die SPA dafür, verlorene autonome Kompetenzen wiederherzustellen und neue dazuzugewinnen. Programm und Kandidaten werden am heutigen Samstag um 10.30 Uhr am Bozner Rathausplatz der Öffentlichkeit vorgestellt. Besonders stolz sei man, so Tschenett, dass die Liste von Frauen dominiert werde. „Wir hatten überhaupt keine Schwierigkeit, Frauen zur Kandidatur zu motivieren und die Geschlechterquote einzuhalten. Auch Jugend und Rentner wurden auf der Liste angemessen berücksichtigt“, sagt er mit einem kleinen Seitenhieb auf die Mitbewerber.Auch ein klares Ziel hat man sich bei der SPA bereits gesetzt: „Wir rechnen mit 2 Mandaten“, sagt Tschenett überzeugt. Das Potenzial sei jedenfalls da, hat doch allein der ASGB weit über 30.000 Mitglieder. Die Ziele scheinen also durchaus realistisch.