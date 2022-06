„Hass auf Minderheiten ist so groß wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr“

Günther Rautz, Leiter des Instituts für Minderheitenrecht an der Eurac in Bozen, und Stadttheater-Intendantin Irene Girkinger

Um die Bedeutung des Autonomiestatutes für Südtirol einordnen zu können, müsse man auch die Rolle der Minderheiten in einem Staat durchleuchten – „die völkerrechtliche Rolle“, sagte Günther Rautz, Leiter des Instituts für Minderheitenrecht an der Eurac in Bozen. Rautz eröffnete am Samstagnachmittag gemeinsam mit der Intendantin des Stadttheaters, Irene Girkinger, den wissenschaftlichen Teil der Feierlichkeiten zu „30 Jahre Streitbeilegung“. Minderheiten in einem Staat würden keine Sonderbehandlung einfordern. Sie würden nur die Umsetzung der Menschenrechte verlangen. „Denn Minderheitenrechte sind Menschenrechte, auch wenn dies manche nicht so sehen“, sagte de Varennes. Er eröffnete am Samstagnachmittag mit seinem Referat den Reigen der Feierlichkeiten zu „30 Jahre Streitbeilegungserklärung“ im Stadttheater in Bozen.Die Bedeutung und Art der Minderheitenrechte als Menschenrechte sei unerlässlich, betonte de Varennes. „Das findet in dieser Form nicht immer Anerkennung, das versteht nicht jeder so“, sagte er. „Minderheitenrechte werden oftmals angewandt, als ob sie etwas Außerordentliches seien.“„Minderheitenrechte sind aber Menschenrechte, das ist im Völkerrecht so verankert.“ Minderheiten würden daher nichts anderes verlangen, als die vollständige Anerkennung und Umsetzung ihrer Menschenrechte, sie wollen keine Ausnahme und keine Sonderbehandlung. „Eine Sonderbehandlung würde ja suggerieren, dass das Leben der Mehrheit in einem Staat normal sei und das Leben bzw. die Bedürfnisse der Minderheit in einem Staat anormal. So ist es aber nicht“, so de Varennes. „Eine Minderheit fordert nur eine Behandlung ohne Diskriminierung.“In den vergangenen Jahren haben man gesehen, dass Minderheiten nicht bessergestellt werden, sagte der UNO-Sonderbeauftragte. Vereinfachend könne man sogar sagen, dass man es in einigen Ländern mit einem Rückschritt zu tun habe. Die EU-Regeln die Minderheiten betreffend werden von einigen Ländern sogar bewusst missachtet, sagte de Varennes. „Immer mehr Regierungen sagen, das seien nur Empfehlungen, die man nicht so strikt umsetzen müsse. „Das führt zurecht zur Frustration von Minderheiten, die sehen, dass es Regeln zu ihren Gunsten gibt, die aber nicht umgesetzt werden.“ Diese einzufordern und in der Folge umzusetzen, erfordere Jahre. Das führt zu einem Vertrauensverlust in die Institutionen wie die Europäische Union, sagte de Varennes.„Wir haben das auch bei der Petition Minority Safepack gesehen, die eine Unterstützung der europäischen Minderheiten vorgesehen hatte, von der EU aber einfach abgeschmettert wurde mit der Begründung, dass die Minderheiten in der EU schon ausreichend geschützt seien. Die Realität schaut aber anders aus“, sagte de Varennes.Man sehe ja am Beispiel Katalonien, wie die Einschränkung von Minderheiten schrittweise voranschreite. „Es wächst wieder der Hass auf Minderheiten. Xenophobie ist wieder ein Schlagwort und zwar in einem Ausmaß, wie wir es seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben“, zeigte sich der UNO-Beauftragte besorgt. „Vor allem in den sozialen Medien wird gegen Minderheiten aufgerufen.“ Das sei eine große Gefahr für die Demokratie und für die Minderheiten und damit auch eine Gefahr für die Menschenrechte. „Minderheiten werden wieder als Menschen zweiter Klasse bezeichnet. Das passiert in Asien, das passiert in Afrika, das passiert in den USA und das passiert auch in Europa.“Dann machte de Varennes einen besorgniserregenden Vergleich: „Der Nationalsozialismus hat nicht mit den Gaskammern angefangen, sondern mit dem Hass auf Minderheiten, mit ethnischen Spannungen“, sagte er. „Ich sage es ungern, aber so einen Hass auf Minderheiten, wie wir ihn jetzt erleben, hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben.“