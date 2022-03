Heimatbund: „Zustände in SVP waren zu erwarten“

„Es musste so kommen. Jene moralische Verfettung, vor der Magnago mehrmals gewarnt hatte, ist nun in der Südtiroler Volkspartei eingetreten“, schreibt Heimatbund-Obmann Roland Lang in einer Zuschrift. „Jahrzehntelang zwang man Bauern, Arbeitnehmer, Heimatbewusste und Wirtschaft in ein enges Glas und gab einen Deckel darauf – und man verkaufte das Ganze als Sammelpartei.“