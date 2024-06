Herbert Dorfmann (SVP) schafft es erneut ins EU-Parlament

Vom Bauernbund-Direktor und Bürgermeister zum EU-Parlamentarier

Um ins EU-Parlament zu kommen brauchte es für Herbert Dorfmann 2 Voraussetzungen: Italienweit musste die Hürde von 4 Prozent an Listenstimmen übersprungen werden. Um dies zu schaffen ging die SVP ein Wahlbündnis mit Forza Italia ein – die Hürde von 4 Prozent konnte gemeistert werden.Zweite Voraussetzung: Da die SVP eine Minderheitenpartei ist, braucht ein Kandidat mindestens 50.000 Vorzugsstimmen. Und diese hat Herbert Dorfmann schon kurz nach 2 Uhr deutlich überschritten.Daher ist klar: Herbert Dorfmann sitzt auch die kommenden 5 Jahre wieder für die SVP und Südtirol im EU-Parlament.Seine Karriere startete Dorfmann als Direktor des Südtiroler Bauernbundes. Von 2005 bis 2009 war er Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Feldthurns.Im Juni 2009 zog Dorfmann mit 84.361 Stimmen erstmals in das Europäische Parlament ein, wo er Mitglied der Fraktion der Europäischen Volkspartei wurde.Bei den Europawahlen von 2014 gelang ihm ein zweites Mal der Einzug in das Europäische Parlament. Mit insgesamt 93.949 Vorzugsstimmen konnte er dabei sein persönliches Ergebnis verbessern.2019 konnte Dorfmann mit 100.441 Vorzugsstimmen zum dritten Mal ein Mandat für das Europäische Parlament erringen.Dorfmann ist verheiratet und Vater zweier Söhne.