HGV-Bezirk Pustertal Gadertal erfreut über neue Einfahrt ins Gadertal

„Wir danken Landesrat Daniel Alfreider und der Landesregierung, welche mit viel Nachdruck die Realisierung dieses wichtigen Straßenprojektes vorangetrieben und nun abgeschlossen haben“, unterstreichen HGV-Bezirksobfrau Judith Rainer und HGV-Gebietsobmann Michael Costamoling in einer Presseaussendung.Der HGV-Bezirk begrüßt zudem die weiten Straßenbauprojekte, die nun startklar sind und zu einem flüssigeren Verkehrsaufkommen auf der Pustertaler Staatsstraße und einer Entlastung der Dörfer beitragen werden. Das gilt für die Umfahrung in Kiens, wo die Bauarbeiten bereits im Gange sind, und für jene von Percha.Bezüglich der Einfahrt von Innichen nach Sexten hofft der HGV-Bezirk, dass auch dieses Projekt zügig vorangetrieben werden kann und dass die Einfahrt Rasen/Antholz nun im Zuge der Winterolympiade realisiert wird, heißt es abschließend in der Presseaussendung.