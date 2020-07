Hoher Besuch in Bozen: Antrittsbesuch von Außenminister Schallenberg

Gegen 13 Uhr ist Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg am Palais Widmann in Bozen eingetroffen.Dort wurde er von Landeshauptmann Arno Kompatscher zu einem Gespräch empfangen.Am Nachmittag steht dann ein Besuch in der Brennerstraße bei der SVP an. Dort trifft sich Außenminister Schallenberg zu einem Austausch mit SVP-Obmann Philipp Achammer.Auf dem Programm stehen bei den Gesprächen autonomiepolitische Themen, die mit Österreich abzustimmen sind.Angesprochen wird wahrscheinlich auch die Verstimmung wegen der Corona-Grenzschließung.

stol/d