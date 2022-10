„Ich fühle mich als politisches Opfer“ – Das große Durnwalder-Interview

„ Ich habe den Eindruck, dass ein großer Teil der Bürger durchschaut hat, was da abläuft und dass sie hinter mir stehen. ” — Luis Durnwalder, Alt-Landeshauptmann

„Mit Obmann Philipp Achammer (links) habe ich ein gutes Verhältnis.“ - Foto: © DLife/LO / DLife

„ Das Abschneiden bei den Parlamentswahlen ist kein großartiger Sieg, aber auch keine große Niederlage. Es ist ein brauchbares Ergebnis. Man sollte es aber auch nicht als Sieg verkaufen. ” — Luis Durnwalder, Alt-Landeshauptmann

„ Die Politik muss sich auch um die kleinen und aktuellen Probleme der Leute kümmern und nicht nur große Zukunftskonzepte ausarbeiten, so wichtig das auch ist. ” — Luis Durnwalder, Alt-Landeshauptmann

„Es ist immer schon so gewesen, dass manchmal mehr darauf geschaut wurde, wer etwas sagt, anstatt was gesagt wurde, um sich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen.“ - Foto: © Matteo Groppo

„ Für manche Bürger ist alles selbstverständlich geworden, das ist es aber ganz und gar nicht. Schließlich haben wir die Autonomie nicht bekommen, damit wir wirtschaftlich besser dastehende Italiener sind. ” — Luis Durnwalder, Alt-Landeshauptmann

Luis Durnwalder mit seinem Vorgänger Silvius Magnago bei der Stabübergabe im Jahr 1989. - Foto: © eg - Erika Gamper

„ Der Bürger will eine klare Antwort auf seine Probleme. Das muss der SVP gelingen. Man braucht keine hochtrabenden Wahlprogramme. Denn dann steht die SVP irgendwann alleine da, ohne Wahlvolk. ” — Luis Durnwalder, Alt-Landeshauptmann

„Ich war vielleicht ab und zu etwas zu radikal, zu stur und zu bürgernah. Arno Kompatscher (links) ist hingegen manches Mal etwas zu brav.“

„ Man hat den Autonomie-Konvent einberufen, um zu sehen, wie sich die Autonomie weiterentwickeln soll. Es hat viele Ansätze und Vorschläge gegeben, aber weiterverfolgt wurde schlussendlich nichts, das ist schade. ” — Luis Durnwalder, Alt-Landeshauptmann

Luis Durnwalder: Ich habe den Eindruck, dass gewisse Leute beim Rechnungshof eine ganz bestimmte Fantasie haben und speziell auf mich fokussiert sind. Ich habe für vieles Verständnis, etwa wenn es heißt, dass diese oder jene Gelder nicht richtig verbucht worden sind, obwohl der Staatsanwalt bestätigt hat, dass ich keinen einzigen Cent in meine Tasche gesteckt habe. Völlig unverständlich ist für mich aber, dass es scheinbar ein Problem ist, wenn ich meine Strafe in Raten abzahlen möchte. Dass man mir daraus jetzt wieder einen Strick drehen will, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Und dass ich dem Land Südtirol einen Image-Schaden zugefügt haben soll, mein Gott, was soll ich dazu sagen. Ich habe mein ganzes Leben versucht, das Beste für Südtirol zu tun. Man braucht nur schauen, wie Südtirol vor einigen Jahrzehnten dagestanden ist und wie es heute dasteht. Und ich glaube schon, dass ich zumindest einen kleinen Beitrag zu diesem Wohlstand beigetragen habe.Durnwalder: Um die Wahrheit zu sagen: Ja, ich fühle mich als politisches Opfer. Nehmen wir das Beispiel Murmeltier-Abschüsse her: Seit ich denken kann, sind in Südtirol immer Murmeltiere abgeschossen worden, da wir laut Zählung fast 70.000 Murmeltiere haben. Diese Abschüsse waren, das bestätigen auch mehrere Gutachten, notwendig, da Murmeltiere Schäden verursachen. Jetzt heißt es aber plötzlich, dass Murmeltiere Eigentum des Staates sind und ich die Jäger mit meinen Abschuss-Dekreten dazu ermächtigt hätte, erschwerten Diebstahl zu begehen. Ja wenn das so wäre, dann frage ich mich, warum hat man denn all die Jahrzehnte davor zugeschaut und nichts gesagt, wenn offenbar Diebstahl betrieben worden ist?Durnwalder: Ich kann schwer beurteilen, ob die Leute immer ihr wahres Gesicht zeigen oder nicht, wenn sie mit mir reden. Ich habe immer schon gesagt, dass man erst in der Rente draufkommt, ob die Leute mit dem Landeshauptmann befreundet sind oder mit mir als Person Luis Durnwalder. Aber wenn ich hinaus gehe in die Dörfer, egal ob im Vinschgau, im Eisacktal, im Pustertal oder auch in Bozen, dann sind immer Leute da, die mich umarmen, die mit mir reden wollen und die mir Mut zusprechen. Ich habe den Eindruck, dass ein großer Teil der Bürger durchschaut hat, was da abläuft und dass sie hinter mir stehen.Durnwalder: Ich würde das Verhältnis nicht nur als gut, sondern als sehr gut bezeichnen. Vor allem mit Obmann Philipp Achammer habe ich ein gutes Verhältnis, aber auch mit anderen Funktionären. Natürlich gibt es dann Personen, mit denen man besser auskommt und andere, mit denen man nicht so gut auskommt. Das ist aber normal. In einer Sammelpartei wird es nie so sein, dass immer alle derselben Meinung sind. Ein ausgezeichnetes Verhältnis habe ich vor allem mit der Parteibasis, die mich immer wieder zu Veranstaltungen und Vorträgen einlädt.Durnwalder: Man muss zur Kenntnis nehmen, dass sich die SVP derzeit nicht auf einem Höhenflug befindet. Das ist aber nicht nur bei uns der Fall, auch in anderen Ländern haben konservative, mit dem Land geschichtlich verwurzelte Parteien, derzeit Probleme. Das Abschneiden bei den Parlamentswahlen ist kein großartiger Sieg, aber auch keine große Niederlage. Es ist ein brauchbares Ergebnis. Man sollte es aber auch nicht als Sieg verkaufen.Durnwalder: Ich habe durchaus den Eindruck, dass die Basis hinter der Parteiführung steht. Man spürt aber auch einen gewissen Ärger und einen Unmut und den muss man ernst nehmen. Generell ist es so, dass man sich wieder verstärkt um die Parteibasis kümmern sollte.Durnwalder: Es steht mir ja eigentlich nicht zu, das zu sagen, aber ich habe schon den Eindruck, dass man sich zu wenig Zeit nimmt für die Leute. Man müsste viel mehr zu Versammlungen und Veranstaltungen hinausgehen, mit den Menschen reden an ihren Arbeitsplätzen oder in der Bar, um zu verstehen, wo die Leute der Schuh drückt. Die Menschen müssen das Gefühl haben, dass man ihre Probleme erkennt und so unkompliziert wie möglich löst. Es kann schon sein, dass wir es zu meiner Zeit übertrieben haben mit den Sprechstunden und den ganzen Versammlungen. Aber wenn man nur mehr Tagungen und Versammlungen abhält, wo zum Teil nur mehr Englisch gesprochen wird, dann ist das für eine gewisse Gruppe sicherlich richtig, aber der Großteil der Basis fühlt sich nicht mehr mitgenommen. Die Politik muss sich auch um die kleinen und aktuellen Probleme der Leute kümmern und nicht nur große Zukunftskonzepte ausarbeiten, so wichtig das auch ist.Durnwalder: Es ist immer schon so gewesen, dass manchmal mehr darauf geschaut wurde, wer etwas sagt, anstatt was gesagt wurde, um sich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen. Auch in der SVP war das immer schon so, das ist kein neues Phänomen, das wir derzeit erleben. Es gab immer schon Lagerbildungen. Nur müssen diese Lager ausgeglichen sein. Man muss einerseits in die Zukunft schauen und andererseits nicht die Herkunft, die eigene Identität und die Traditionen vergessen oder sogar leugnen. Eine Partei muss die Bürger mitnehmen, das hat mit Populismus nichts zu tun. Aber wenn man die Bürger nicht mehr anspricht, dann wird sich eine große Kluft zwischen den politischen Vertretern und den Menschen bilden, die dann nur mehr schwer zu kitten ist.Durnwalder: Der Wohlstand hat natürlich dazu beigetragen, dass gewisse Ängste und Probleme in der Bevölkerung nicht mehr da sind. Es ist aber nicht so, dass wir in Südtirol durch die neue Autonomie zu einer Mehrheit in Italien geworden sind und dass alle Südtiroler durch den gewachsenen Wohlstand in den vergangenen Jahrzehnten reich geworden sind. Wir sind weiterhin eine kleine österreichische, deutschsprachige Minderheit in Italien, die nicht einmal ein Prozent der Bevölkerung Italiens ausmacht und es gibt immer noch zu viele Bürger, die an der Armutsgrenze leben. Und Probleme gibt es immer noch, wenn auch auf einer anderen Ebene als noch vor Jahrzehnten. Aber es stimmt schon: Für manche Bürger ist alles selbstverständlich geworden, das ist es aber ganz und gar nicht. Schließlich haben wir die Autonomie nicht bekommen, damit wir wirtschaftlich besser dastehende Italiener sind, sondern, dass wir als kleine Minderheit auch in einem großen Staat als solche überleben können.Durnwalder: Wenn die SVP vernünftig ist und versucht, ein klares Programm zu erstellen, das die Probleme der Bevölkerung aufgreift, ohne aber in Populismus abzudriften, dann bin ich davon überzeugt, dass wir die 40 Prozent halten können. Wenn man es in den kommenden Monaten aber verabsäumt auf die Probleme der Bürger einzugehen, dann werden viele Bürger bei den Wahlen auf andere Parteien umsatteln. Der Bürger will eine klare Antwort auf seine Probleme. Das muss der SVP gelingen. Man braucht keine hochtrabenden Wahlprogramme. Denn dann steht die SVP irgendwann alleine da, ohne Wahlvolk.Durnwalder: Es gibt schon Treffen, aber meines Erachtens viel zu selten. Dass mein Nachfolger andere Spuren setzen muss, das verstehe ich ja. Es wäre manchmal aber gut, wenn man sich öfters austauschen könnte. Ich habe zwar nichts mehr zu sagen, aber ich habe eine jahrzehntelange Erfahrung, die in dem einen oder anderen Moment sicherlich von Vorteil wäre.Durnwalder: Südtirol gehört heute zu einer der wohlhabendsten und fortschrittlichsten Regionen Europas. Wir dürfen aber nicht nur daran arbeiten das zu bewahren, wir müssen auch Fortschritte machen. Wir brauchen noch eine ganze Menge von Dingen, die wir heute nicht haben und die mit der Autonomie verbunden sind. Deswegen müssen wir auch Rom gegenüber den Mut haben, ab und zu hart aufzutreten, denn nur mit Schmusekurs geht’s auch nicht. Wir als autonomes Südtirol müssen hergehen und sagen: Bis hierher aber nicht weiter, da sonst unserer Rechte in Gefahr sind. Wir wollen nicht nur, dass uns nichts genommen wird, wir wollen, dass unsere Autonomie der Zeit angepasst wird, damit wir auch die heutigen Sorgen und Probleme in einem autonomistischen Geist lösen können.Durnwalder: Mich hat geärgert, dass gesagt wird, dass es gegenüber Rom weniger „Hartgenagelte“ sondern mehr Diplomatie brauche. Ich habe schon auch Diplomatie walten lassen. Aber ich konnte auch hart und stur sein, wenn es um unsere Sache ging. Ich habe mich nicht jedes Mal vorab, wenn wir ein Landesgesetz verabschiedet haben, abgesichert, ob das für Rom gutgeht. Wir haben unsere Rechte vielfach vor den zuständigen Gerichten verteidigt. Teilweise haben wir damit vor dem Verfassungsgerichtshof verloren, teilweise aber auch gewonnen. Man muss hart bleiben, vor allem bei den Grundsätzen der Autonomie, beim Proporz und bei der Sprache. Da darf es kein Nachgeben geben. In der Praxis kann man natürlich je nach Gegebenheit ein wenig Flexibilität walten lassen, aber auf die Grundsätze dürfen wir niemals verzichten. Und es braucht Konsequenz.Durnwalder: Man hat den Autonomie-Konvent einberufen, um zu sehen, wie sich die Autonomie weiterentwickeln soll. Es hat viele Ansätze und Vorschläge gegeben, aber weiterverfolgt wurde schlussendlich nichts, das ist schade. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass es nicht so ist, dass ich mich mit Arno Kompatscher nicht verstehe. Ich schätze ihn sehr, er ist ein sehr intelligenter Mensch und er bemüht sich. Er hat halt andere Umgangsformen als ich, ich denke eine Mischung zwischen uns beiden wäre ideal. Ich war vielleicht ab und zu etwas zu radikal, zu stur und zu bürgernah. Arno Kompatscher ist hingegen manches Mal etwas zu brav.Durnwalder: Ich habe in der Politik sehr vieles erreicht und habe ihr auch sehr vieles zu verdanken. Wenn man aber nachher, nachdem man aus der Politik ausscheidet, für das, was man mit Begeisterung und mit gutem Willen in bester Absicht gemacht hat, fast schon verfolgt wird, dann ist man enttäuscht. Ich würde es mir sehr gut überlegen, ob ich unter den gegebenen Umständen nochmals in die Politik gehen würde.Durnwalder: Anlässlich meines 80. Geburtstages sind ein paar Bücher und Filme über mich erschienen, die mich und meine Tätigkeit gut beschreiben. Wenn ich es aussuchen könnte, dann sollte in den Geschichtsbüchern stehen, dass ich gemeinsam mit meinen Mitstreiten versucht habe, die hart erkämpfte Autonomie in Südtirol umzusetzen, sichtbar zu machen und zu zeigen, dass sich die Väter der Autonomie nicht umsonst so für ihr Land eingesetzt haben und dass diese Autonomie uns allen kulturelle, wirtschaftliche und soziale Vorteile gebracht hat. Dass diese Autonomie das Zusammenleben der 3 Sprachgruppen gestärkt hat, uns als österreichische Minderheit in Italien eine große Hilfe für die Beibehaltung unserer Identität gebracht hat und uns im Rahmen der Europa-Region Tirol die Möglichkeit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den verschiedenen Regionen in Europa bietet.