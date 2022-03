„Ich muss Sie enttäuschen, der SVP-Obmann wird nicht zurücktreten“

Foto: © ANDREAS KEMENATER

Es kann getrost als Paukenschlag in der Südtiroler Volkspartei gesehen werden: Die Abhör-Affäre hat zu ersten Rücktritten geführt. SVP-Vizeobmann Karl Zeller und der Bozner Bezirksobmann Christoph Perathoner sollen gehen, forderte Obmann Achammer. Was den Fraktionssprecher Gert Lanz anbelangt: „Es ist zu schauen, ob er in der Fraktion noch den nötigen Rückhalt hat.“Zu seiner Person sagte Achammer, dass er sich gegen eines „massiv verwehrt“: „Ich habe ganz sicherlich nichts vertuscht, wie mir manche Medien immer wieder unterstellen wollen.“ Ganz im Gegenteil, sagte der SVP-Obmann: „Ich habe mich nur an das Gesetz gehalten und den Staatsanwalt um seine Einschätzung gefragt, ob diese Abhör-Protokolle wirklich veröffentlicht werden dürfen.“ Und einer der von ihm befragte Staatsanwälte habe große Zweifel, ob dies wirklich rechtens gewesen sei, so Achammer. „Aber das werden die Ermittlungen zeigen.“Um künftig ein ähnliches Verhalten zu vermeiden – denn, so Achammer, „es hat unschöne Wortmeldungen gegeben“ –, habe er den Verhaltenskodex erstellt, auch wenn mancher darüber schmunzeln möge. Dann ergriff Landeshauptmann Arno Kompatscher das Wort: „Ich habe dem Gesundheitslandesrat Thomas Widmann heute im Beisein von SVP-Obmann Philipp Achammer nahegelegt, seinen Rücktritt einzureichen.“ Gleichzeitig werde er ihm die Kompetenzen als Landesrat entziehen, sagte Kompatscher.Leicht sei ihm das nicht gefallen: „Widmann hat während der Pandemie gute Arbeit geleistet, aber das Vertrauen ist nicht mehr gegeben.“„Nun hoffen wir, dass wir wieder zurücktreten können zur Normalität“, sagte Achammer im Anschluss. Denn: „Es waren unschöne Tage und Südtirol hat es sich verdient, dass wir für die Probleme der Bürger arbeiten.“Danach gingen Achammer und Kompatscher. Fragen von Journalisten wollten sie keine beantworten.