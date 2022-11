IDM soll aufgeteilt werden – „Regierungsmehrheit ist abgelaufen“

2 Enthaltungen werden SVP zum Verhängnis

Andreas Leiter-Reber - Foto: © DLife/LO

IDM muss „reformiert“ werden – EOS geht an die Handelskammer über

Bessone und Vettori enthalten sich – Widmann stimmt für Antrag

„Mehrheit von SVP und Lega ist schon vor dem Verfallsdatum abgelaufen“

Köllensperger: „Die Zeit des Molochs IDM ist beendet“

Paul Köllensperger - Foto: © ANDREAS KEMENATER

Der Beschlussantrag 632/22, eingebracht vom Team K, lautete: Auflösung und Neuausrichtung der IDM. Konkret: IDM Südtirol soll aufgelöst und deren Zuständigkeiten aufgeteilt werden: Die IDM selbst sollte als Tourismus- Marketingdienstleister „Südtirol Marketing“ dem Tourismus in Südtirol zur Verfügung stehen. Die Filmförderung soll auf den Prüfstand gestellt und deren Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit hinterfragt werden.Alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Export (die einstige EOS) und Agrarmarketing sollen an die Handelskammer übertragen werden.Wohlwissend, dass die Abstimmung knapp werden könnte – der SVP-Abgeordnete Thomas Widmann hatte bereits angekündigt, für den Beschlussantrag stimmen zu wollen und Landeshauptmann Arno Kompatscher weilt in Rom und konnte nicht anwesend sein – hat die SVP-Fraktionsvorsitzende Magdalena Amhof um 18 Uhr eine Unterbrechung der Sitzung verlangt, um für die Abstimmung doch noch eine Mehrheit zu erreichen.Um 18.30 Uhr wurde Sitzung wieder fortgesetzt, ohne eine Garantie auf auf eine sichere Mehrheit zu haben.Und so kam es zum völlig unerwarteten Ergebnis: Die Auflösung der IDM konnte zwar noch verhindert werden, man einigte sich auf den Begriff „reformieren“. „Das kann viel bedeuten“, sagt der Landtagsabgeordnete der Freiheitlichen, Andreas Leiter-Reber zu STOL. Darunter könne man sich vieles und gar nichts vorstellen sagt er.Nicht mehr gehalten hat die Mehrheit hingegen beim 2. Punkt des Beschlussantrags: So kommt es, dass alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Export (die einstige EOS) und Agrarmarketing an die Handelskammer Bozen übertragen werden.Die Mehrheit hat deshalb nicht gehalten, da sich sowohl Landesrat Massimo Bessone (Lega), als auch Carlo Vettori (Forza Italia) der Stimme enthalten hatten. Dass Thomas Widmann für den Beschlussantrag des Team K stimmen wird, hatte er schon vorab angekündigt.„Diese Mehrheit von SVP und Lega ist schon vor dem Verfallsdatum abgelaufen“, sagt Leiter-Reber zu STOL. Dies zeige die heutige Abstimmung. Man brauche zwar gutes Standort-Marketing, sagt der Freiheitliche. Es sei aber richtig, dass die IDM reformiert werde, da der Apparat in den vergangenen Jahr zu stark aufgebauscht worden sei. „Auch hier muss man mehr in Richtung Nachhaltigkeit gehen.“„Heute hat der Landtag als höchste Institution im Lande einmal diese Rolle wirklich wahrgenommen, und eine Fehlentwicklung, die missglückte IDM Fusion, die die Landesregierung 2016 beschlossen hatte, korrigiert.“ zeigt sich der Einbringer des Beschlussantrags Paul Köllensperger in einer ersten Reaktion zufrieden.„Die Zeit des Molochs IDM, der mehr als Dienstleister für die Politik fungiert hat statt als Dienstleister für Wirtschaft und Tourismus – Sichtwort sündteurer Flop mit dem Nachhaltigkeitsfestival – ist damit beendet.“„Nun sollte man auch die Tourismusreform von 2017, die die touristischen Organisationen in die IDM überführt hat, rückgängig machen. Dann ergibt das Ganze wieder einen Sinn“, so Paul Köllensperger.