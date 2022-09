In Südtirol höchste Preissteigerungen in Italien: „Wie kann das sein?“

In erster Linie sei es unverständlich, warum ausgerechnet in einem Territorium, das weitaus mehr Strom produziert, als es verbraucht, die Preise derart unverhältnismäßig steigen: „Der Öffentlichkeit wurde immer erklärt, man müsse sich an den einheitlichen nationalen Strompreis halten und hätte diesbezüglich keine politische Handhabe. Die Statistik, die darlegt, dass Genua im selben Zeitraum eine um 54,1 Prozent geringere Preissteigerung (117,5 Prozent zu 63,4 Prozent) zu verzeichnet hat, wirft vor diesem Hintergrund aber doch die – wie ich meine – durchaus berechtigte Frage auf: Woran liegt dieser Unterschied, trotz des Umstandes, dass die Stromproduktion in Südtirol mehr als ausreicht, um den Eigenbedarf zu decken?“, so Tschenett in einer Aussendung.Unabhängig vom Strom, seien die lokalen Preisunterschiede im Energiebereich generell derart eklatant, dass sie schlichtweg nicht erklärbar seien.Der ASGB erwartet konkrete Antworten von der Landesregierung auf diese offenen Fragen, die der gesamten Südtiroler Bevölkerung unter den Nägeln brennen.