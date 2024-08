Israelischer Angriff auf Gaza - Palästinenser: Über 100 Tote

Die israelische Armee machte in der Mitteilung auf Telegram Samstag früh keine Angaben zu Opfern. Vor dem Angriff im Norden des Küstenstreifens seien „zahlreiche Maßnahmen“ ergriffen worden, um das Risiko für Zivilisten zu mindern, hieß es. So sei Präzisionsmunition bei dem Angriff eingesetzt worden. Die Hamas habe das Gebäude als Versteck für Terroristen und Kommandanten benutzt. Von dort aus seien Anschläge gegen Israels Truppen und den Staat Israel geplant und vorbereitet worden.Das israelische Militär wies erneut darauf hin, dass die Hamas systematisch gegen das Völkerrecht verstoße, in dem sie aus zivilen Unterkünften heraus vorgehe. Zivilisten würden als menschliche Schutzschilde für ihre Terroraktivitäten missbraucht, hieß es weiter. Die palästinensische Nachrichtenagentur meldete, unter den mehr als 100 Toten seien zahlreiche Zivilisten, vor allem Binnenvertriebene. Die Angaben beider Seiten ließen sich vorerst nicht überprüfen.