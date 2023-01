Italien will mit Tunesien enger gegen Schlepperei kooperieren

Hoffen auf europäische Lösung

„Wir werden in Tunis über alle möglichen Aspekte diskutieren, um die Migranten-Ankünfte zu stoppen“, erklärte Tajani im Interview mit der Mailänder Tageszeitung „Il Giornale“ (Mittwochausgabe).Konkret will Italien auch enger mit der tunesischen Küstenwache zur Rückführung von Migrantenbooten kooperieren, die in Richtung Lampedusa abgefahren sind. „Italien fordert von der tunesischen Regierung einen stärkeren Einsatz zur Bekämpfung illegaler Abfahrten und zur Förderung der Heimführung tunesischer Migranten“, erklärte Tajani, der am Dienstag mit seinem tunesischen Amtskollegen Othman Jerandi telefoniert hatte.Ein Abkommen zwischen Italien und Tunesien sieht die Heimführung von 80 tunesischen Migranten pro Woche an Bord zweier Flügen vor. Dies ist laut Tajani jedoch ungenügend. 2022 sind 18.148 tunesische Migranten nach Mittelmeer-Seefahrten in Italien eingetroffen. Innenminister Piantedosi hofft auf eine Regelung der Migrationsfrage auf europäischer Ebene. „Europa ist etwas langsam in seinen Mechanismen, und das Treffen zwischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, am Montag war sicherlich wichtig, aber es war nicht entscheidend. Wir haben jedenfalls die Diskussion über die Einwanderung wieder in den Mittelpunkt der europäischen Agenda gerückt“, erklärte der Innenminister.Italien ist weiterhin mit starken Migrationsströmen konfrontiert. Etwa 2700 Geflüchtete sind seit Anfang 2023 in Italien eingetroffen, im Vergleichszeitraum 2022 waren es 368. Unter der Regierung von Meloni, die im Oktober eingesetzt wurde, verfolgt Italien einen harten Kurs gegenüber NGOs, die im Mittelmeer Menschen aus Seenot retten.So beschloss die Regierung zuletzt, Rettungsschiffen norditalienische Häfen zuzuweisen, um sie zu längeren Fahrten zur Landung von Schiffbrüchigen zu zwingen. Damit reduziert sich die Zahl der Rettungseinsätze der NGO-Schiffe im Mittelmeer.Die Hilfsorganisationen werden von der Regierung in Rom beschuldigt, Schlepperei zu unterstützen. 105.149 Menschen sind im Gesamtjahr 2022 an den italienischen Küsten gelandet, um 56 Prozent mehr als im Vorjahr, als 67.477 Personen ankamen, teilte das Innenministerium in Rom mit. 2020 waren es 33.687 Menschen gewesen.