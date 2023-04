Jetzt spricht der Bauernbund: „Nicht von Minderheit radikaler Tierschützer aufhalten lassen“

„Die Verantwortlichen haben auf die Warnzeichen nicht reagiert“

Die Region Südtirol-Trentino und die Zentralalpen überhaupt gehören zu den am dichtesten besiedelten Bergregionen der Welt. Dazu kommen jährlich Millionen Touristen, die sich in der Natur aufhalten. „Bär und Wolf gehören nicht mehr hierher, denn für sie fehlt schlicht der Platz“, sagt Tiefenthaler.Das gilt umso mehr, wenn wie bisher Bestände nicht reguliert werden und nicht einmal gegen Problemtiere vorgegangen wird, die sich Menschen und Gehöften nähern oder sogar Personen angegriffen haben.„Neben den Bären bedeuten ebenso Wölfe eine Gefahr für die Sicherheit der Menschen im ländlichen Raum“, so der Bauernbund-Obmann. „Auch im Zusammenhang mit Wölfen gab es in der Vergangenheit bereits brenzlige Situationen, bei denen Wanderer und Hirten zu Schaden hätten kommen können.“Dass irgendwann ein Angriff eines Großraubtiers weniger glimpflich ausgehen würde als in den vergangenen Jahren, war zu erwarten, weil nichts gegen diese gefährlichen Tiere unternommen wurde.„Die Verantwortlichen haben auf die Warnzeichen nicht reagiert und das Bärenprojekt ohne Einschränkung weiterlaufen lassen. Leider hatte diese Untätigkeit mit dem Tod des 26-jährigen Andrea Papi die schlimmstmögliche Folge.“ Der tödliche Bärenangriff müsse eine Zäsur im Umgang mit Großraubtieren hierzulande sein, fordert der Bauernbund. Die Verantwortlichen und die Allgemeinheit, die für Bestandskontrolle und Entnahmen sind, dürften sich von einer Minderheit radikaler Tierschützer nicht mehr länger aufhalten lassen.„Gewisse extreme Tierschützer sind unverbesserlich und werden kategorisch gegen jeden Abschuss vorgehen, egal was passiert“, bedauert Tiefenthaler.Der SBB-Landesobmann fordert die Verantwortlichen auf, gegen die unbeschränkte Zunahme der Bären- und Wolfspopulation vorzugehen: „Wir brauchen jetzt ein rigoroses Management mit Bestandsregulierung, Ausweisung von Weideschutzzonen und Entnahmen von gefährlichen Tieren, die ihre Scheu verloren haben und Menschen bedrohen oder Nutztiere reißen.“Tun die Verantwortlichen erneut nichts, werde es weiter zu gefährlichen Begegnungen, auch mit Wölfen, kommen, bei denen irgendwann wieder ein Mensch getötet werde, so Tiefenthaler.Inzwischen wurde bekannt, dass das Trentiner Verwaltungsgericht dem Rekurs einer Tierschutzorganisation stattgegeben und die Abschussverfügung gegen die Bärin JJ4, die vergangene Woche den 26-jährigen Andrea Papi attackiert und tödlich verletzt hat, aufgehoben hat (Mehr dazu lesen Sie hier).