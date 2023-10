Jürgen Wirth Anderlan: „Wurde vom Resultat überrumpelt“

Die Liste JWA konnte aus dem Stand 2 Sitze holen. Neben Jürgen Wirth Anderlan wurde auch Andreas Colli in den Landtag gewählt. Die Liste kam auf 5,9 Prozent aller Stimmen.Die genauen Ergebnisse hat sich Jürgen Wirth Anderlan bis Montagmorgen noch nicht angeschaut: „Wir waren schon ein bisschen beim Feiern. Ich hatte eine geniale Truppe hinter mir. Auch Leute, die mich ehrenamtlich unterstützt haben.“Im Wahlkampf sei seine Partei mit wenig finanziellen Mitteln und ehrenamtlichen Unterstützern ganz andere Wege gegangen: „Und es hat sich gezeigt, dass auch das geht“, so Anderlan.„Für mein Südtiroler Volk und für meine Heimat arbeiten“, das ist Anderlans Ziel für die nächsten 5 Jahre. Als Teil der Opposition will Jürgen Wirth Anderlan dabei „nicht nur der Regierung auf die Finger schauen, sondern auch der Opposition.“