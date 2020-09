Kastelbell-Tschars: 68 Prozent für Bürgermeister Gustav Erich Tappeiner

Der SVP-Bürgermeister war 2010 in das Amt gewählt worden, bei den Wahlen am Sonntag und Montag war er der einzige Bürgermeister-Kandidat für Kastelbell-Tschars.2072 Wahlberechtigte waren aufgerufen, an den Wahlen teilzunehmen, 61,53 Prozent folgten dem Ruf. Sie konnten zwischen 28 Kandidatinnen und Kandidaten der SVP und der Liste „Freies Bündnis Kastelbell/Tschars“ wählen.Damit kann die SVP 12 Sitze im Gemeinderat auf sich vereinen, 3 Sitze gehen an das „Freies Bündnis Kastelbell/Tschars“. 2015 hatte die SVP ebenfalls 12 von 15 Sitzen erhalten, die Süd-Tiroler Freiheit war mit 3 Sitzen im Gemeinderat vertreten.

