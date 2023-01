Gefahr für den muttersprachlichen Unterricht: Aosta als Negativbeispiel

Für mehr Qualität im Italienischunterricht

„Der Unterricht in der Muttersprache ist eine der wichtigsten Säulen der Süd-Tirol Autonomie. Grüne und Co. tun alles, um Artikel 19 zu Fall zu bringen und um gemischtsprachige Schulen einzurichten. Dabei zeigen Schulexperimente wie CLIL vor allem eines: Es braucht in der Lehre mehr Qualität statt Quantität“, schreibt die Süd-Tiroler Freiheit in einer Zuschrift.Die Grünen hatten – ebenfalls per Pressemitteilung – geschrieben, es sei ein Wunsch vieler Südtiroler, „die Trennung nach Sprachgruppen im Bildungswesen zu überwinden“: mit der mehrsprachigen Schule.Dazu liegt im Landtag seit 2015 ein Landesgesetzentwurf der Grünen vor. Er wurde bisher immer abgelehnt, unter anderem mit Hinweis auf die Gefahr für den muttersprachlichen Unterricht.Dazu verweist die Süd-Tiroler Freiheit auf das Beispiel Aosta: „Nach dem Zweiten Weltkrieg sprachen 90 Prozent der Aostaner Französisch beziehungsweise Frankoprovenzalisch. Nach Einführung gemischtsprachiger Schulen sprechen heute weniger als 30 Prozent Frankoprovenzalisch und nur noch 2 Prozent Französisch“ – Tendenz sinkend.Südtiroler Kinder sollten die italienische Sprache besser lernen – die Frage sei aber, auf welche Weise, schreibt die Süd-Tiroler Freiheit. Dazu müsse vor allem die Qualität der Lehre verbessert werden: „Von der 1. Klasse Volksschule bis zur 5. Klasse Oberschule haben unsere Schüler 13 Jahre lang Italienischunterricht. Italienisch muss endlich als Fremdsprache und nicht als Zweitsprache unterrichtet werden.“An die SVP geht ihr Appell, keine Experimente mit der Deutschen Schule zuzulassen.