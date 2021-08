Klaus Runer kommissarischer Verwalter von Nals

Die Gemeinde Nals erhält einen neuen außerordentlichen Kommissär. Der Altbürgermeister von Terlan, Klaus Runer, wird die Etschtaler Gemeinde vorübergehend kommissarisch verwalten. Nach dem grünen Licht der Landesregierung in der vergangenen Woche hat Landeshauptmann Arno Kompatscher am Montag das entsprechende Ernennungsdekret unterzeichnet. Dieses tritt mit Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.