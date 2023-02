Klausur der Süd-Tiroler Freiheit: „Hin zu einer positiven Wende“

35 Kandidaten für die Landtagswahl

„Viele neue Mitglieder, motivierte Funktionäre, eine erfolgreiche Landtagsarbeit und die Bereitschaft aller, sich mit ganzer Kraft für Volk und Heimat einzusetzen, mit dieser positiven Grundlage startet die Süd-Tiroler Freiheit in den Landtagswahlkampf 2023.Es ist an der Zeit, in der Süd-Tirol-Politik eine positive Wende herbeizuführen. Weg mit den alten verkrusteten Systemen, hin zu einer freien und selbstbestimmten Zukunft. Dafür treten wir an und dafür werden wir kämpfen“, wird der Landtagsabgeordnete Sven Knoll in einer Aussendung zitiert.Die amtierenden Landtagsabgeordneten Sven Knoll und Myriam Atz Tammerle haben ihre Wiederkandidatur im Rahmen der Klausurtagung offiziell bestätigt. Um möglichst eine große Kandidatenauswahl bieten zu können, will man wieder mit 35 Kandidaten in den Wahlkampf ziehen, erklärt Leitungsmitglied Werner Thaler.Der Vorsitzende der Landesleitung, Werner Thaler, ist mit dem Verlauf der Klausurtagung sehr zufrieden.„Unsere Stärke ist unser Zusammenhalt und unser Antrieb die Freiheit! Die Klausur hat uns gezeigt, dass wir gemeinsam für etwas stehen und uns mit Leib und Seele dafür einsetzen: für die Menschen und für die Freiheit - um Süd-Tirol und allen Menschen ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit zu ermöglichen“, so die Landtagsabgeordnete Myriam Atz Tammerle.Die Themen „Heimat und Freiheit, leistbares Leben, Natur und Umwelt sowie eine politische Wende“ werden im Mittelpunkt des Wahlkampfes stehen. Zu diesen und weiteren Themen wird man in den kommenden Wochen Aktionen starten.An der Klausurtagung haben 25 Funktionäre der Bewegung teilgenommen, darunter die Landesleitung, die Landtagsabgeordneten Sven Knoll und Myriam Atz Tammerle sowie die ehemalige Landtagsabgeordnete Eva Klotz.