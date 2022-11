Knoll: „Welche Gegenleistungen gab es für Kompatscher-Werbung?“

„Parteiliebe oder Gegenleistung?“

„Welche Rolle spielen Zeller, Hager und Benko?“

„Die SVP hat diese Untersuchungen bisher jedoch behindert und torpediert, auch die Anhörung des SVP-Spendenkomitees will man verhindern“, hieß es am Freitag. „Der Süd-Tiroler Freiheit liegt nun die gesamte Wahlkampf-Spendenliste der SVP vor. Es geht dabei um fast eine halbe Million Euro“, sagte der Landtags-Abgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Sven Knoll.Auch die Spenden unter 5000 Euro, die bisher geheimgehalten wurden, seien darin enthalten. Zudem werde ersichtlich, wer die Spenden an die SVP vermittelt hat, betonte die Süd-Tiroler Freiheit. „Die Liste ist höchst brisant und zeichnet ein umfassendes Bild über die Verstrickung von Politik und Privatinteressen.“Die Namen der SVP-Spender wolle man aber nicht öffentlich verbreiten. „Es geschieht dies aus politischem Verantwortungsbewusstsein und zum Schutz der Spender.“ Parteispenden seien an sich nämlich weder illegal, noch anrüchig, hieß es am Freitag von der Süd-Tiroler Freiheit.„Wenn Spenden an Parteien aber mit Gegenleistungen verbunden werden oder gar der Verdacht im Raum steht, dass für diese Spenden über Umwege öffentliche Gelder verwendet wurden, dann muss das lückenlos aufgeklärt werden“, sagte Knoll. Die gesamte Liste werde daher dem Präsidenten des Kompatscher-Untersuchungsausschusses zur Verfügung gestellt, damit der Ausschuss alle notwendigen Informationen zur Verfügung habe.Bei einer ersten Kontrolle der Spenderliste falle auf, dass es sich dabei oft um Personen und Unternehmen handle, die immer wieder im Kontakt mit der öffentlichen Verwaltung stehen und von dieser Genehmigungen, Aufträge und sogar Beiträge erhalten hätten, heißt es von der Süd-Tiroler Freiheit. „Waren die Spenden also reine Parteiliebe, oder gab es dafür eine Gegenleistung?“, betont Sven Knoll.Als Beispiel nennt die Süd-Tiroler Freiheit die Spenden von Skigebieten, die in der Liste aufscheinen. „Dieselben Skigebiete, die direkte Spenden an den Landeshauptmann und einzelne Landesräte zahlen, bekommen kurz davor und danach öffentliche Beiträge ausbezahlt. Ein Zufall?Auch eine Marketingfirma, die großzügig spendet, bekommt kurz darauf einen Auftrag von der Landesregierung. Ebenfalls nur ein Zufall?“In diesem Zusammenhang müsse auch die Frage gestellt werden, ob es durch die Spenden von Unternehmen, die öffentliche Beiträge erhalten haben, nicht eigentlich zu einer verdeckten Finanzierung des Wahlkampfes mit öffentlichen Geldern gekommen ist?, so Knoll weiter.Auch der Rechnungshof werde „daher zu überprüfen haben, inwiefern die vergebenen Beiträge rechtmäßig verwendet bzw. ob die Höhe der ausbezahlten Beiträge gerechtfertigt waren“.Auf der Liste sei auch vermerkt, wer die Spenden an die SVP vermittelt hat. „Dabei werden immer wieder die Namen Zeller und Hager genannt“, betont die Süd-Tiroler Freiheit. „Laut SVP-internen Aussagen, die auch von den Medien bereits veröffentlicht wurden, soll ein ,geheimes' Spendenkomitee für die Sammlung der Spenden zuständig gewesen sein, dem Karl Zeller, Patrick Bergmeister, Daniel Alfreider, Thomas Widmann sowie Heinz Peter Hager angehört haben.“Auf Initiative von Landeshauptmann Arno Kompatscher soll Zeller dabei die Rolle als „Koordinator“ des Komitees ausgeübt haben, betonte die Süd-Tiroler Freiheit am Freitagvormittag auf der Pressekonferenz.„Ebenfalls medial bereits bekannt ist der Umstand, dass Kompatscher den Großteil der Spenden für sich und seinen persönlichen Wahlkampf beanspruchen wollte.“„Es stellt sich daher die Frage, welchen Einfluss die Spender und Mitglieder des Komitees auf die Arbeit und die Entscheidungen der Landesregierung hatten, wenn diese für den Landeshauptmann Spenden gesammelt haben“, hieß es am Freitag weiter. „Diese Frage ist umso brisanter, wenn man bedenkt, dass Heinz Peter Hager der ,Statthalter' von René Benko in Südtirol ist, gegen den gerade die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt.“„Die Spenderliste der SVP wirft viele Fragen auf und wird zu umfangreichen Recherchen des Untersuchungsausschusses führen“, sagte Sven Knoll am Freitag. „Die Süd-Tiroler Freiheit wird beantragen, dass die in der Liste genannten Personen und Unternehmen im Ausschuss vorgeladen werden. Von der Landesregierung erwarten wir uns zudem eine transparente Offenlegung aller finanziellen Beiträge, Aufträge und Genehmigungsverfahren, die im Zusammenhang mit den Spendern stehen.“