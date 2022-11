Köllensperger: „Ich an Kompatschers Stelle würde mich vertschüssen“

„ Als Landeshauptmann muss man alle motivieren und mit auf die Reise nehmen. ” — Paul Köllensperger

Paul Köllensperger: Es gibt keinen Grund zur Schadensfreude, denn darunter leiden alle. Wir haben große Baustellen, die Leute tun sich hart, doch die Frage, wer der SVP-Spitzenkandidat für die Landtagswahl ist, lähmt alles. Südtirol ist in Geiselhaft, weil in der SVP persönliche Fehden ausgetragen werden.Köllensperger: Nicht nur in der SVP. Von einem Landeshauptmann erwartet man sich, dass er Entscheidungen trifft und nicht herumlaviert. Kompatscher hatte bei seinem Amtsantritt vor 9 Jahren eigentlich gesagt, er macht nur 2 Legislaturen, jetzt dauert der Eiertanz um die 3. Amtsperiode schon über ein Jahr.Köllensperger: Zum einen ist die SVP keine Sammelpartei mehr, sondern eine knallharte Interessensvertretung, in der große Verbände den Takt vorgeben. Kompatscher kam 2013 nach dem SEL-Skandal eigentlich als Betriebsunfall ans Ruder, was nicht allen gefallen hat. Verschiedene Schulterschlüsse, die man im Laufe der Jahre immer wieder zelebriert hat, haben nicht funktioniert, weil sie im Grunde nicht echt waren. Trotzdem brennt ein Scheit nie allein.Köllensperger: Als Landeshauptmann muss man alle motivieren und mit auf die Reise nehmen. Bei Kompatscher fällt auf, dass es ihm nicht gelingt, eine komplexe Partei wie die SVP um sich zu scharen.Köllensperger: Ich will der SVP oder Kompatscher keine Tipps geben. Wenn ein Landeshauptmann nach 9 Jahren im Amt aber keine Mehrheit in seiner Partei und den Großteil seiner Fraktion gegen sich hat, macht das keinen Sinn. Ich an seiner Stelle würde mich vertschüssen.Köllensperger (lacht): K & K war über Jahrhunderte ein Erfolgsrezept. Aber nein, das wird nicht passieren. Ich habe immer gedacht, er will unbedingt wieder. Tritt er aber ab, kandidiert eben ein anderer.