Kompatscher: „Zerschlagung der IDM wäre äußerst problematisch“

„ Es steht die Befürchtung im Raum, dass dieser Landtags-Beschluss möglicherweise größere Schäden nach sich ziehen könnte. ” — Arno Kompatscher, Landeshauptmann

Am vergangenen Mittwoch hat der Südtiroler Landtag mehrheitlich einem Beschlussantrag der Minderheit zugestimmt, wonach die IDM aufgeteilt werden soll (hier lesen Sie mehr dazu). Während die Opposition naturgemäß in Feierlaune war, gingen in der Folge in der SVP die Wogen hoch: SVP-Obmann Philipp Achammer sagte zu STOL, dass es innerhalb der Mehrheit „einiges zu klären gebe“.Die Wirtschaft forderte indes eine Reform der IDM (Lesen Sie hier mehr dazu). Am heutigen Dienstag hat sich nun erstmals die Landesregierung mit dieser Thematik beschäftigt: „Es stand die Befürchtung im Raum, dass dieser Landtags-Beschluss möglicherweise größere Schäden nach sich ziehen könnte“, sagte Kompatscher nach der Sitzung der Landesregierung.Man könne den Beschluss aber nicht einfach ignorieren: „Dieser Beschlussantrag ist ein Auftrag an die Landesregierung, diese hat sich nun damit auseinanderzusetzen“, so Kompatscher.Eine unmittelbare Umsetzung nach dem Motto „Jetzt wird die IDM zerschlagen“, wäre aber nicht nur nach Ansicht der Landesregierung, sondern der Allermeisten, die sich damit befassen, äußerst problematisch, so Kompatscher.„Die Landesregierung wird sich nun mit dem Miteigentümer, der Handelskammer Bozen, und mit den Stakeholdern und Experten zusammensetzen, um über Verbesserungspotenziale zu diskutieren und dem Landtag weitere Vorschläge unterbreiten“, sagte Kompatscher. Danach werde man weitersehen.