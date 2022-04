Krisengipfel in der SVP: Was wird heute passieren?

In der SVP sucht man verzweifelt nach einer Rückkehr zur Ruhe in der Partei. Einem gemeinsamen Aufruf von Parteiobmann Philipp Achammer und Landeshauptmann Arno Kompatscher an die Basis folgte am gestrigen Donnerstagabend die gemeinsame Forderung von rund 97 SVP-Bürgermeistern nach einer Rückkehr zur Zusammenarbeit.Um 14 Uhr haben sich Achammer und Kompatscher zu einem Gespräch im Vorfeld des Krisengipfels getroffen. Eine Stellungnahme war bisher nicht zu erhalten.Die Mitglieder der Parteileitung, die kurz vor 15 Uhr in der Brennerstraße angekommen sind, haben sich zugeknöpft gezeigt: Ohne ein Statement abzugeben gingen sie an den wartenden Journalisten vorbei in die Parteizentrale. Erst gegen 17 Uhr will man sich gemeinsam vor der Presse erklären.

Embed wird geladen...

„Wir haben ganz andere Probleme als die SAD-Geschichte – die im Übrigen ja schon seit über einem Jahr bekannt ist“, sagte im Vorfeld der Sprecher der Bürgermeister in der SVP , Albin Kofler.Es sei höchst an der Zeit, die Streitigkeiten zu beenden und wieder zur Zusammenarbeit zurückzufinden. „Schließlich sind wir gewählt worden, um zu arbeiten, und nicht um zu streiten“, so Kofler.Ob das passieren wird, wird sich bald zeigen.Alle Berichte zur Abhör-Affäre lesen Sie hier.