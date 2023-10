Kurioses und Ernstes: Was Sie sich in der Wahlkabine lieber verkneifen sollten

1. Darf ich mein Kind mit in die Wahlkabine nehmen?

2. Wie wird der Südtiroler Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau gewählt?

3. Darf ich in der Wahlkabine ein Selfie machen?

4. Kann ich auch nur das Listenzeichen ankreuzen, ohne Vorzugsstimmen zu geben?

5. Was bedeutet der Listenplatz auf der Liste?

6. Wie viel Zeit darf ich in der Wahlkabine verbringen?

7. Darf ich meinen eigenen Stift mitbringen?

8. Wann wird meine Stimme ungültig?

9. Gilt nur Kreuzchen oder darf man auch ein Herz oder Kreis machen?

10. Gibt es einen bestimmten Dresscode?

11. Darf ich betrunken wählen gehen?

12. Darf ich während der Wahl essen und trinken?

13. Darf ich meinen Hund mit in die Wahlkabine nehmen?

Nein, eigentlich nicht.Den Südtiroler Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau wählen nicht die Bürger. Die Bürger wählen Abgeordnete für den Landtag. Der Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau wird dann vom Landtag gewählt.Nein. Es passiert immer wieder, dass Menschen ein Foto oder Video machen. Aber bereits ein Foto vom Stimmzettel ist strafbar. Wenn man erwischt wird, muss man mit einer hohen Verwaltungsstrafe rechnen.Ja, man kann auch nur das Listenzeichen ankreuzen und keine Vorzugsstimme geben. Die Listenstimmen sind ausschlaggebend für die Anzahl der Sitze, die eine Partei im Landtag erhält. Die Vorzugsstimmen, die jeder Kandidat erhält, entscheiden darüber, wer den Platz im Landtag erhält.Jede Partei bzw. jede politische Gruppierung hat dafür andere interne Regeln. Unabhängig davon, auf welchem Listenplatz die Kandidaten stehen, kommen all jene in den Landtag, die am meisten Vorzugsstimmen erhalten haben.Dafür gibt es kein Limit. Die Zeit sollte angemessen sein für die Entscheidungsfindung. Wenn man aber zu lange in der Wahlkabine verweilt, hat der Präsident die Möglichkeit, die Person hinauszubegleiten. Der Stimmzettel wird abgenommen und annulliert. Nachdem alle anderen Anwesenden in der Warteschlange gewählt haben, erhält die zuvor hinausbegleitete Person wieder einen neuen Stimmzettel.Nein.Das passiert aus verschiedenen Gründen. Der typischste Fall: Eine Person kreuzt 2 Listenzeichen an.Am besten macht man nur ein Kreuz. Ein Kreis wäre auch gültig, ein Herz wird annulliert. Wichtig: Bei den Vorzugsstimmen den Vor- und Nachnamen der Kandidaten ausschreiben.Nein, man kann in Jogginghose oder im Anzug ins Wahllokal gehen. Es ist aber vorgesehen, dass man nichts trägt, was einen mit einer bestimmten Partei identifizieren könnte. Das gilt auch für Listenvertreter.Nein.Nein. Man sollte wirklich nur die Zeit im Wahllokal verbringen, die erforderlich ist, um zu wählen.Nein. Grundsätzlich sollte man immer davon ausgehen, dass im Wahllokal Personen sein könnten, die Angst vor Haustieren haben.