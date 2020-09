KVW: „Über die Ausrichtung in der Gemeinde mitbestimmen“

Der KVW-Landesvorsitzende Werner Steiner ruft die KVW Mitglieder dazu auf, am kommenden Sonntag und Montag von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Es gehe um eine ausgewogene Vertretung aller in den Gemeindestuben.„Arbeitnehmer, Jugendliche, Frauen und Senioren, Pendler und Menschen mit Migrationshintergrund sowie Menschen mit besonderen Bedürfnissen, für sie alle braucht es eine angemessene Vertretung. Durch die Stimmabgabe entscheidet jede und jeder über die Stimmung in der Gemeinde mit“, sagt Steiner.In den Gemeindestuben müssten Vertreter sitzen, die sich fürs Gemeinwohl, für Solidarität und Nachhaltigkeit sowie die Würde aller Menschen aussprechen und einsetzen, findet Werner Steiner. Dabei dürfe es kein „Wir zuerst“ oder „Nur wir sind wichtig“ geben. „Diese in letzter Zeit leider salonfähig gewordene Aussagen widersprechen der christlichen Einstellung und müssen deshalb entschieden zurückgewiesen werden“, so Steiner.Durch die Teilnahme an den Gemeindewahlen können die Wahlberechtigten zeigen, dass sie am Fortbestand eines sozialen Südtirols interessiert sind. „Für eine soziale und gerechte Politik ist es wichtig, dass alle Gesellschaftsschichten in den Gemeinderäten vertreten sind“, findet der KVW-Landesvorsitzender. Durch eine überlegte Abgabe der Stimme am kommenden Wochenende könne jeder seinen Beitrag dazu leisten.

