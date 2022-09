Landeshauptmann nimmt an UN-Versammlung in New York teil

Das „High-level meeting“ wird anlässlich des 30. Jahrtages der UN-Erklärung für Minderheitenrechte (UN Declaration on the Rights of Minorities) organisiert und ist in den Rahmen der UN-Generalversammlung eingebettet.Die Teilnahme von Kompatscher war zwischen den Außenministern Österreichs sowie Italiens und dem Landeshauptmann bei der Veranstaltung zu „30 Jahre Streitbeilegungserklärung“ am 11. Juni diesen Jahres in Bozen vereinbart worden.