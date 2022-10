Landtag: Ja zu Strom-Autonomie – Zögerliches Ja der SVP

Bürger und Unternehmen stöhnen unter hohen Energiekosten

Opposition und Thomas Widmann stimmten für eine autonome Regulierung – Mehrheit stimmte dagegen

Leiter-Reber: „Endlich ein klarer Auftrag an die Landesregierung“

„Geht nicht“ hatte Landeshauptmann Kompatscher bei den Forderungen nach einer Südtiroler Regulierungsbehörde lapidar gesagt. Die Meinungen der Experten darüber gehen nach wie vor auseinander. Auch die Ergebnisse zweier im Frühjahr von Energielandesrat Giuliano Vettorato bei den Universitäten von Trient und Bologna in Auftrag gegebenen Gutachten liegen noch immer nicht vor.Der Direktor des Südtiroler Energieverbandes (SEV), Rudi Rienzner, meinte vor einer Woche, dass Südtirol bei der Heimholung der Energie vor einige Jahren zu schwach agiert und die nötige Kompetenz gefehlt habe. Sonst könnte Südtirol jetzt den Strompreis selbst bestimmen. Lesen Sie hier das gesamte Interview mit Rudi Rienzner. Fakt ist, dass derzeit immer mehr Menschen und Unternehmen im Land unter den enormen Energiekosten stöhnen und es neben den von der Landesregierung geplanten Soforthilfen gegen die enormen Teuerungen bei der Energie auch langfristige Maßnahmen braucht. Gestern hat die Landesregierung vom Landtag den Auftrag erhalten, alles für billigeren Strom Nötige in die Wege zu leiten.Eingebracht hatten den entsprechenden Antrag die Freiheitlichen. Die Mehrheit zögerte zunächst, für den Antrag zu stimmen. Nach einer Unterbrechung für Beratungen innerhalb der SVP-Fraktion kam dann zumindest für den ersten Teil des Antrages ein einstimmiges Ja. Damit wird die Landesregierung beauftragt, die größtmögliche Energie-Autonomie für Südtirol umzusetzen.Beim Wie schieden sich aber auch am Mittwoch die Geister. Während die geschlossene Opposition und Thomas Widmann (SVP) für eine autonome Regulierung von Produktion, Verteilung und Preisen stimmte, war die Mehrheit dagegen. Bei einem Gleichstand von 15 zu 15 Stimmen wurde dieser Teil des Antrages damit abgelehnt.Dennoch freute sich Einbringer Andreas Leiter Reber wie ein Schneekönig. „Nach 20 Jahren versemmelter Energiepolitik hat die Landesregierung jetzt endlich den klaren Auftrag, die Energie-Autonomie umzusetzen – auch wenn das nicht von heute auf morgen geht“, sagte er.