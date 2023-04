Landtagskandidatur: Volksanwältin Morandell reicht Rücktritt ein

„Ich habe diese Entscheidung des Rücktritts nach reiflicher Überlegung getroffen. In den vergangenen Jahren habe ich mit sehr großer Leidenschaft und Hingabe für die Rechte und Interessen der Bürger Südtirols gearbeitet. Es war mit eine wirklich große Freude und Ehre, diese wichtige Position 9 Jahre lang ausüben zu dürfen“, schreibt Morandell in einer Stellungnahme.In dieser Zeit habe sie tausende Gespräche geführt, unzählige Mediationen und Lokalaugenscheine landesweit durchgeführt und so eine große Anzahl an Problemen und Schwierigkeiten zwischen Bürgern und öffentlicher Verwaltung zu einer Lösung geführt.„Eine große Herausforderung für mich war die Zeit der Corona-Pandemie, in welcher es galt, noch stärker Informationen weiterzugeben und als Sprachrohr der Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen und Beschwerden vorzubringen“, so Morandell.Dass sie nun aufgrund der persönlichen Entscheidung, bei den Landtagswahlen im Herbst anzutreten, ihre Arbeit nicht bis zum Ende der Amtszeit fortführen könne, liege nicht in ihrer Hand, sondern wird durch die Vorgaben des Landesgesetz so geregelt.„Ich bin mir sicher, dass die Mitarbeiter der Volksanwaltschaft die Arbeit nahtlos fortführen und sich bis zum Amtsantritt eines neu gewählten Volksanwaltes weiterhin für die Rechte der Bürger einsetzen werden.Ich möchte mich ausdrücklich bei den Mitgliedern des Landtags und bei allen Bürgern für das Vertrauen, das sie mir während meiner Amtszeit als Südtiroler Volksanwältin entgegengebracht haben, herzlich bedanken. Ich gehe nicht, um den Belangen der Bürger den Rücken zu kehren, sondern mit der Absicht, mich in Zukunft noch effizienter in den Dienst der Bürger stellen zu können“, schließt Morandell in ihrer Stellungnahme.