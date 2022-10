Landwirtschaft bittet zum Kandidaten-Vorlauf

„ Die Mitglieder wollen bereits bei der Nominierung der Landtagskandidaten stark eingebunden werden. ” — Bauernbund-Obmann Leo Tiefenthaler

Maria Hochgruber Kuenzer, Sepp Noggler, Franz Locher und Joachim Reinalter waren 2018 bei den Basiswahlen als jene Kandidaten hervorgegangen, die der Bauernbund bei den Landtagswahlen in jenem Jahr unterstützt hat. Bis auf Reinalter haben dann auch alle auf der Liste der SVP den Sprung in den Landtag geschafft – zusammen mit Manfred Vallazza und Andreas Leiter Reber. Denn auch der Obmann der Freiheitlichen hatte sich der SBB-internen Vorwahl gestellt.Ob er das auch diesmal tut, lässt er, wie Landwirtschaftslandesrat Arnold Schuler – er hatte das letzte Mal nicht kandidiert – offen. Fest steht seit gestern, dass auch für die Landtagswahlen 2023 die Bauern-Kandidaten wieder in einer Vorwahl ermittelt werden. „Die sehr gute Beteiligung bei der letzten Basiswahl und die positiven Rückmeldungen zeigten damals, dass sich die Mitglieder bereits bei der Nominierung der Kandidierenden eine starke Einbindung wünschen“, sagt Bauernbund-Obmann Leo Tiefenthaler. „Diesem Wunsch möchten wir mit einer Basiswahl auch dieses Mal entsprechen.“ Aus diesem Grund sagte der Landesbauernrat gestern auch einstimmig Ja zur erneuten Vorwahl.Voraussetzung für eine Kandidatur ist die Mitgliedschaft im SBB, bei den Bäuerinnen, der Seniorenvereinigung oder der Bauernjugend. Nominiert werden die Kandidaten dann von den SBB-Bezirksbauernräten. Bei der Vorwahl dabei ist auch, wer mindestens 500 Unterschriften von Mitgliedern der bäuerlichen Organisationen sammelt. „Am 25. November wird die Kandidatenliste für die Basiswahl vom Landesbauernrat definitiv genehmigt“, so Tiefenthaler. Gewählt wird zwischen Dezember und Jänner. Wahlberechtigt sind alle Mitglieder des Bauernbundes und der bäuerlichen Organisationen.Ob die in den Vorwahlen ermittelten SBB-Kandidaten dann von ihren Parteien auf die Landtagsliste gesetzt werden, bleibt diesen selbst vorbehalten. Gut möglich, dass auch diesmal wieder Kandidaten, die bei der Vorwahl durchrasseln, kandidieren und sogar den Sprung in den Landtag schaffen.