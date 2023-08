Leifers: Christian Bianchi ist Spitzenkandidat für die Lega

Im Hinblick auf die bevorstehenden Landeswahlen ist die Lega gestern mit der Bürgerbewegung „Uniti per l'Alto Adige“ ein politisches Bündnis eingegangen. „Damit können wir für unsere künftig gewählten Vertreter im Landtag eine perfekte Vernetzung von der kleinsten Gemeinde bis zur nationalen Regierung gewährleisten“ zeigte sich Maurizio Bosatra, Kommissar der Lega Südtirol, zufrieden.Zum Spitzenkandidaten des Bündnisses wurde Christian Bianchi ernannt. Christian Bianchi ist amtierender Bürgermeister von Leifers und ebenfalls zufrieden mit dem Projekt und glaubt, dass es auch von den Bürgern gut aufgenommen werden wird.Minister Matteo Salvini zeigte sich erfreut über das Bündnis. Es zeige eine große Aufmerksamkeit für eine gute Regierungsführung auch in den lokalen Verwaltungen. Er kündigte einen baldigen Besuch in Bozen an , um das Projekt und die Ziele der Partei öffentlich vorzustellen. Auch amtierende Lega-Politiker im Südtiroler Landtag wollen wieder zur Wahl antreten.