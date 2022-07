LH Kompatscher: „Das Risiko ist gewachsen“

Machten sich am gestrigen Montag (4. Juli) in der Einsatzzentrale in Canazei ein Bild von den schwierigen Bergungsarbeiten: (v.l.) LH Kompatscher, LH Fugatti, Ministerpräsident Draghi, Präsident der Region Venetien Zaia und der Leiter des italienischen Zivilschutzressorts Fabrizio Curcio. - Foto: © CNSAS

Auf die „tragischen Ereignisse“ infolge des Abbruchs des Marmolata-Gletschers am vergangenen Sonntag, 3. Juli, hat Landeshauptmann Arno Kompatscher in der Pressekonferenz nach der Sitzung der Landesregierung am heutigen Dienstag (5. Juli) zurückgeblickt.„Die Gefahren am Berg haben in den vergangenen Jahren zugenommen und werden weiter zunehmen. Wir müssen lernen, damit umzugehen“, sagte der Landeshauptmann in seiner Stellungnahme.Niemand habe ein solches Einzelereignis vorhersagen können, sagte der Landeshauptmann und verwies auf den direkten Zusammenhang mit der Klimaerwärmung: „Wir Menschen haben diese Situation durch unser Verhalten in den vergangenen 100 Jahren herbeigeführt. Das heißt: Es ist leider vorhersehbar, dass noch mehr solche Ereignisse eintreten werden. Nicht vorhersehbar ist dagegen der Zeitpunkt und Ort dieser Einzelereignisse.“Bei Aktivitäten in den Bergen rief Kompatscher zur Eigenverantwortung auf: „Wir alle sind gefordert, die steigende Gefahr zu erkennen und einzuschätzen.“Mit Blick auf den Klimawandel sei es das „Gebot der Stunde, weiterhin alles Menschenmögliche zu unternehmen, um die globale Erderwärmung so weit wie nur möglich einzudämmen“, sagte der Landeshauptmann Kompatscher, der die Landesregierung in ihrer heutigen Sitzung über seinen gestrigen Aufenthalt in der Einsatzzentrale in Canazei (Trentino) informiert hatte.In deren Rahmen hatte er sich gemeinsam mit Italiens Ministerpräsident Mario Draghi, dem Landeshauptmann des Trentino, Maurizio Fugatti, und dem Präsidenten der Region Venetien, Luca Zaia, ein Bild von den schwierigen Bergungsarbeiten gemacht sowie sich mit Angehörigen und den Spitzen der Einsatzkräfte ausgetauscht.