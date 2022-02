Lun: „Eine humanitäre und wirtschaftliche Katastrophe für Europa“

„Das ist eine Katastrophe, was da passiert“, sagt Lun zu STOL. „Dass es wirklich zu einem Krieg mitten in Europa kommt, das hätte man sich nie vorstellen können.“Was die Wirtschaft anbelangt, so werde dies massive Auswirkungen haben. „Europa bezieht über die Hälfte seiner Gasvorräte aus Osteuropa und wird über die Ukraine geliefert, das macht auch Italien so.“Lun geht davon aus, dass Europa die Sanktionen abermals verschärft und Russland Gegenmaßnehmen ergreift. In der Folge werden die Gaslieferungen daher knapper werden und Gas teurer, also auch für Südtirol.Aber mittelfristig, so der Wifo-Chef, könnte dieser Krieg noch viel massivere Auswirkungen haben: „Es wird unser gesamtes Wirtschaftssystem in Frage gestellt, die Wirtschaftsordnung, die wir kennen.“ Konkret meint er damit die Lieferketten, den internationalen Handel und die Abhängigkeiten von anderen Ländern.„Das, was wir jetzt erleben, ist eine humanitäre und wirtschaftliche Katastrophe für Europa.“

sor