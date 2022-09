Luigi Spagnolli ganz knapp vor Manfred Mayr

Manfred Mayr - Foto: © jo

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Stand 5 Uhr morgens sind 143 der 144 Wahlsektionen im Senats-Wahlkreis Bozen-Unterland ausgezählt: Luigi Spagnolli liegt mit 26,20 Prozent der Stimmen nur ganz knapp vor Manfred Mayr mit 25,26 Prozent der Stimmen.Es fehlt noch die Wahlsektion Kurtatsch. Doch so wie es aussieht, dürfte der Wahlsieg in diesem Wahlkreis an Luigi Spagnolli gehen.