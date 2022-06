Maskenpflicht: Was gilt am Arbeitsplatz?

Mit 15. Juni sind in Italien weitere Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft getreten. So braucht es in Kinos, in Theatern und bei Sportveranstaltungen in der Halle keine Masken mehr. In Bussen und Zügen wurde die Maskenpflicht hingegen bis Ende September verlängert. Was aber ist am Arbeitsplatz? Wie wird dort die Maskenpflicht gehandhabt? Hier die Details.