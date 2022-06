Meinhard Durnwalder als Sprecher der SVP-Bezirksobleute bestätigt

Bei dem Treffen, das gleichzeitig die konstituierende Sitzung der Bezirksobleutekonferenz darstellte, wurde Meinhard Durnwalder in Anwesenheit des SVP-Obmannes Philipp Achammer und des SVP-Landessekretärs Stefan Premstaller im Amt des Sprechers der SVP-Bezirksobleute bestätigt.Im Zuge der Neubestellung der Bezirks- und Landesgremien der Südtiroler Volkspartei fand am Montag auch die konstituierende Sitzung der SVP-Bezirksobleute statt. Dabei wurde über wichtige politische Themenschwerpunkte wie das Landestourismusentwicklungskonzept 2030+, die Mitgliedersammlung sowie die anstehende Landesversammlung diskutiert.Darüber hinaus wurden organisatorische Arbeitsabläufe und die Arbeitsweise innerhalb der Bezirksobleutekonferenz besprochen und festgelegt.Parteiobmann Philipp Achammer hob die Bedeutung der Bezirksobleutekonferenz hervor: „Die Bezirksobleute sind ein wichtiges Bindeglied zwischen unseren Ortsgruppen und den Parteigremien auf Landesebene.“Auch Landessekretär Stefan Premstaller betonte die Wichtigkeit des ständigen Austauschs mit den Bezirksobleuten: „Die Bezirksobleute stehen in laufendem Kontakt mit unseren Funktionären vor Ort und können uns daher wichtige Rückmeldungen über die Stimmung bei der Basis geben.“Im Rahmen der konstituierenden Sitzung wurde Meinhard Durnwalder, welcher die Funktion des Sprechers der SVP-Bezirksobleute bereits seit dem Jahr 2017 bekleidet, in seinem Amt bestätigt: „Es freut und ehrt mich sehr, dass mir die SVP-Bezirksobleute erneut das Vertrauen ausgesprochen haben, in ihrem Namen die Interessen der SVP-Bezirke zu vertreten“, so Durnwalder.Philipp Achammer gratulierte dem alten und neuen Sprecher der Bezirksobleute zur Neuwahl: „Mit Meinhard Durnwalder haben wir einen verlässlichen und gleichzeitig sehr engagierten Sprecher der Bezirksobleute. Es freut mich sehr, dass er auch weiterhin diese wichtige Funktion innerhalb unserer Südtiroler Volkspartei bekleiden wird.“