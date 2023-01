Meloni: „Treibstoffpreise werden gesenkt, wenn Mehrwertsteuer steigt“

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni - Foto: © ANSA / FERMO IMMAGINE TG1

Treffen zur Wiedergutmachung

Bislang sind die Treibstoff-Akzisen unverändert. Die Regierung sei aber bereit einzugreifen, wenn die Einnahmen durch die Mehrwertsteuer steigen, sagt Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Außerdem werde sie sich mit den Tankstellenbetreibern treffen. Sie reagiert damit auf den Aufruf der Betreiber, am 25. und am 26. Jänner zu streiken. Zuvor hatte Meloni ihnen die Schuld für die hohen Treibstoffpreise gegeben. Die Regierung meint, es gäbe Tankstellenbetreiber, die spekulieren und den Preis damit in die Höhe treiben.Um Spekulationen zu unterbinden, hat die Regierung deswegen ein Dekret erlassen, das die Tankstellenbetreiber unter anderem verpflichtet, den Durchschnittspreis für Benzin und Diesel an der Tankstelle auszuhängen. Außerdem kontrolliert die Finanzpolizei die Preise an den Tankstellen. Die Betreiber finden die Anschuldigungen ungerechtfertigt. Die Regierung suche nur einen Sündenbock für die hohen Preise, um davon abzulenken, dass die Preise wegen der Akzisen wieder gestiegen sind. Deswegen hätten sie den Streik angekündigt.Die italienische Regierung will die Tankstellenbetreiber jetzt besänftigen und trifft sich deswegen mit den Betreibern am heutigen Freitag um 11.30 Uhr. „Ich werde bei dem Treffen sagen, dass die Regierung keinen Sündenbock sucht und dass unsere Maßnahmen nur die Inflation senken sollen“, sagt Meloni.