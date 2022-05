Minderheiten-Zeitungen aus ganz Europa tagen in Bozen

Südtirol ist angesichts der Jubiläen 50 Jahre Zweites Autonomiestatut und 30 Jahre Streitbeilegungserklärung ein mehr als geeigneter Ort für die Tagung.Mehrere wichtige Themen stehen auf der Tagesordnung. So steht ein Generationenwechsel in den Gremien bevor, zumal mit dem allmählichen Abtreten der Gründergeneration zu rechnen ist.Inhaltlich werden sich die Delegierten mit der Frage beschäftigen, wie die Projekte der letzten Jahre weitergeführt oder in anderer Form gestaltet werden können. Der Midas ist es in den letzten Jahren gelungen, ihr Netzwerk auszuweiten, und sie ist auch zu einem gesuchten Ansprechpartner der europäischen Institutionen geworden.Zusammen mit dem Internationalen Presse-Institut hatte Midas zuletzt mit den News-Spectrum-Stipendien ein ambitioniertes Programm zum gegenseitigen Austausch von Journalisten von Minderheiten- und Mehrheits-Tageszeitungen sowie auch innerhalb von Minderheitenmedien aufgelegt.In einem anderen Projekt wurden Journalisten von Minderheitenmedien in den letzten Monaten zahlreiche Weiterbildungsangebote in den verschiedensten Bereichen gemacht.Bewährt haben sich Studienreisen in die Siedlungsgebiete nationaler Minderheiten für junge Journalisten, die Midas seit vielen Jahren durchführt.Am heutigen Donnerstag steht die eigentliche Generalversammlung auf dem Programm. Am Abend werden Preise für besondere Leistungen in der Berichterstattung über nationale Minderheiten verliehen: Der Otto-von-Habsburg-Preis geht an Journalisten von Mehrheits-Medien und der Midas-Preis an Vertreter von Minderheiten-Tageszeitungen. Mit einem Besuch des erstmals veranstalteten Journalismus-Festes in Innsbruck am Freitag wird die Versammlung abgeschlossen.