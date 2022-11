Minister: „Dieser Winter bereitet keine Sorgen – aber 2023“

Der italienische Minister für Umwelt und Energiesicherheit, Gilberto Pichetto Fratin, macht sich Sorgen um die Energieversorgung im kommenden Jahr. - Foto: © ANSA / MATTEO BAZZI

Haushalt gegen hohe Strompreise

Pichetto Fratin geht davon aus, dass man den nahenden Winter in Italien ohne größere Probleme überwinden können. Mehr Sorgen bereite ihm die Energieversorgung des Landes im kommenden Jahr.„Das Wegfallen der Gaslieferungen aus Russland bedeutet, dass wir im Sommer Reserven anlegen müssen, um für den nächsten Winter gerüstet zu sein“, sagte der Minister für Energiesicherheit gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur Ansa.Zudem stellten die hohen Energiepreise weiter eine Herausforderung dar: „Wir müssen abwarten, wie sich die europäische Preisobergrenze auf den Gaspreis auswirken wird.“Gegen die aktuelle Energiekrise will die italienische Regierung mit dem neuen Haushaltsgesetz vorgehen. Den 32 Milliarden Euro schwere n Haushalt will die Regierung Meloni am heutigen Montag verabschieden. Lesen Sie hier alles, was Sie dazu wissen müssen.