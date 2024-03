Das sind die Mitglieder des neuen Landesbeirates für Chancengleichheit

Landeshauptmann Kompatscher hat heute (26. März) im Anschluss an die Sitzung der Landesregierung die wichtigsten Beschlüsse vorgestellt - unter anderem jenen zur Nominierung der Mitglieder des neuen Landesbeirates für Chancengleichheit. - Foto: © LPA/Fabio Brucculeri

Die Mitglieder und Ersatzmitglieder

Seit 1989 hat Südtirol einen Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen, der sich als beratendes Organ der Landesregierung für die Anliegen der Geschlechtergleichstellung und der Frauenförderung stark macht.„Der Beirat hat unter anderem die Aufgabe die Umsetzung des Gleichstellungsaktionsplanes Æquitas zu begleiten und zu beobachten“, informierte der für Chancengleichheit zuständige Landesrat, Landeshauptmann Arno Kompatscher.Am heutigen Dienstag hat die Landesregierung auf Kompatschers Vorschlag die 15 Mitglieder (und Ersatzmitglieder) des Beirates 2024-28 ernannt.Die Vorschläge seien von verschiedenen sozialen, wirtschaftlichen, gewerkschaftlichen und politischen Vereinigungen und Organisationen eingegangen und habe unter Berücksichtigung der Sprachgruppen zur heute genehmigten Nominierung geführt, berichtete der Landeshauptmann. Drei Mitglieder des Beirates werden von der politischen Minderheit im Landtag namhaft gemacht.Im achten Landesbeirat werden sich folgende Mitglieder engagieren: Elisabetta Bartocci (Verein „Es ist Zeit – Se non ora quando“), Margareth Fink (Frauen im KVW), Franziska Gasser (Beratungsstelle gegen Gewalt, Frauenhaus Meran), Sabine Giunta (vom Landtag namhaft gemacht), Melanie Gross (Wnet), Brigitte Hofer (ASGB), Hannelore Insam (ladinische Vertreterin), Christa Ladurner (Allianz für Familie), Nadia Mazzardis (vom Landtag namhaft gemacht), Roberta Nicolodi (Verein Donne Nissà), Ulrike Oberhammer (SVP Frauenbewegung), Sara Passler (Netzwerk Eltern-Kind-Zentren), Sigrid (Sissi) Prader (Verein Frauenmuseum Meran), Petra Priller (vom Landtag namhaft gemacht) und Jutta Tappeiner Ebner (Südtiroler Bäuerinnenorganisation).Als Ersatzmitglieder fungieren Manuela Corradini (Verein „Es ist Zeit – Se non ora quando“), Heidrun Goller (Frauen im KVW), Petra Kiniger (Beratungsstelle gegen Gewalt, Frauenhaus Meran), Claudia Bellasi (vom Landtag namhaft gemacht), Marlene Rinner (Wnet), Andrea Zuech (ASGB), Elisabeth Frenner (ladinische Vertreterin), Ingrid Kapeller (Allianz für Familie), Roberta Micheli (vom Landtag namhaft gemacht), Barbara Ricci (Verein Donne Nissà), Magdalena Perwanger (SVP Frauenbewegung), Sandra Moszner (Netzwerk Eltern-Kind-Zentren), Marlene Messner (Verein Frauenmuseum Meran), Maria Reichhalter (vom Landtag namhaft gemacht) und Elisabeth Tappeiner (Südtiroler Bäuerinnenorganisation).Die Wahl der Vorsitzenden erfolgt bei der konstituierenden Sitzung, die am 19. April stattfinden wird.