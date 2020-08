Mühlbach: SVP tritt mit 27 Kandidaten an

21 Männer und 7 Frauen gehen für die SVP ins Rennen. Es wird wiederum 4 kleine Edelweiß-Listen geben, „um eine möglichst ausgewogene Vertretung aller vier Ortschaften im Rat zu gewährleisten“, heißt es in einer Presseaussendung der SVP. Der von allen vier Listen unterstützte Bürgermeisterkandidat ist Heinrich Seppi aus dem Hauptort Mühlbach.Der pensionierte Ingenieur ist Quereinsteiger in der Lokalpolitik, „verfügt aber über ein umfangreiches technisches Fachwissen und kann sich im Falle eines Wählerauftrags seiner neuen Aufgabe in Vollzeit widmen“, erklärt die SVP Mühlbach.In den kommenden Wochen wird die Südtiroler Volkspartei alle Bürger der Gemeinde einladen, persönlich mit den Bürgermeister- und den Gemeinderatskandidaten in Kontakt zu treten. „Da ich vielen Mitbürgern vermutlich wenig bekannt bin, möchte ich mich bei diesen Treffen gerne vorstellen und die Gelegenheit zum Meinungsaustausch nutzen“, lädt Bürgermeisterkandidat Heinrich Seppi ein. Die genauen Termine und Orte für die Treffen werden noch bekanntgegeben.Im Fokus der Südtiroler Volkspartei stehen in der nächsten Verwaltungsperiode gleich mehrere große Projekte, wie etwa der Bau des übergemeindlichen Seniorenheims im Mühlbacher Kloster. Die Erneuerung der Dörferverbindungsbahn Mühlbach-Meransen durch die Gitschberg Jochtal AG möchte die Volkspartei politisch unterstützen. „Wir wollen uns weiterhin für eine gesunde Wirtschaft in der Gemeinde einsetzen“, schreibt die Partei in der Aussendung. Die Betriebe brauchen demnach die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, und dem wolle man in den politischen Entscheidungen auch Rechnung tragen. In jedem Fall müsse das Ziel eine nachhaltige Entwicklung sein, von der die gesamte Bevölkerung auf lange Sicht profitiere.In Sachen Sozialpolitik will sich die Südtiroler Volkspartei nicht nur auf das Seniorenheim-Projekt beschränken, sondern weiterhin Augenmerk „auf die Bedürfnisse der Familien als tragende Säule der Gesellschaft legen“, heißt es in der Aussendung. Man wolle auch weiterhin moderate Tarife für Müll, Wasser und Abwasser, für Kindergarten und Mensa einheben sowie die Sommerbetreuungsangebote fortführen. Eine große Herausforderung werde in den kommenden Jahren die „dringend notwendige Erweiterung der Bildungseinrichtungen im Hauptort sein“, betont die SVP Mühlbach in der Aussendung. Sowohl Kindergarten als auch Grund- und Mittelschule sowie Musikschule benötigen laut Partei schnellstmöglich mehr Raum, „da die Schülerzahlen in den nächsten Jahren erheblich steigen werden und die Platzverhältnisse für alle Strukturen bereits heute am Limit sind“.In der Umsetzung des Landesgesetzes „Raum und Landschaft“ sieht die Volkspartei eine große Herausforderung und Chance.Gemeinsamer Bürgermeisterkandidat:Heinrich SeppiMühlbach:Susanne Rieder TauberNicole Uibo AchammerAlessandro Biamino vulgo AlexGebhard LanzErich WinklerOskar ZingerleMeransenMargareth Fischnaller PeintnerKathrin Oberleitner PeintnerGeorg FischnallerHarald FischnallerStefan GruberJohann OberhoferBenjamin ProschArnold RiederAlbert WeissteinerValsErwin FischnallerMartina FischnallerKarl GruberJohann StolzSimon StolzFranz ZingerleSpingesAngelika SchöneggerDietmar LamprechtWalter LamprechtHelmut MarkartGeorg Winkler

