Muss Lanz heute gehen?

Heute könnte ein weiteres Kapitel in der Abhör-Affäre aufgeschlagen werden. In der Fraktionssitzung der SVP wird sich Fraktionssprecher Gert Lanz zu Mittag der Vertrauensfrage stellen. Besteht er diese nicht, muss er als Fraktionssprecher abtreten. Am Nachmittag findet dann der von der Opposition geforderte Sonder-Landtag statt.