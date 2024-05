Nach Anderlan-Rede: Parteien setzen Zeichen gegen Hass und Hetze

JWA: „Ab in den Steinbruch“

„Solche Aussagen bilden Grundlage für politische Gewalt“

„Um unsere Ablehnung auch zu unterstreichen, haben wir heute vor dem Landtag eine symbolische rote Linie gezogen, die es nicht zu überschreiten gilt. Damit wollen wir zu verstehen geben, dass wir Hassrede, Abwertungen, Beleidigungen, Hetze und dergleichen, sei es im politischen aber auch im gesellschaftlichen Diskurs entschieden ablehnen. Und dass Jürgen Wirth Anderlan diese rote Linie mit seinen Aussagen eindeutig überschritten hat“, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung der Fraktionsvorsitzenden von Civica, Grünen, PD, SVP und Team K.Zur Erinnerung: Der Landtagsabgeordnete Jürgen Wirth Anderlan hatte mit seiner Rede beim FPÖ-Symposium in Wien mit dem Titel „Souveränität und Freiheit für die Völker Europas“ eine Welle der Kritik losgetreten.SPÖ, ÖVP, SPD, CDU und SVP seien „alles nur korrupte Banditen“. Die EU sei ein „kriegsgeiler Sauhaufen“. In der Pandemie seien Menschen einsam gestorben. „Die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen, ist zu wenig. Hier müssen Handschellen klicken und ab in den Steinbruch“, so nur einige Aussagen von Wirth Anderlan.„Solche Worte und Aussagen bilden die Grundlage für politische Gewalt. Es ist an der Zeit über alle Fraktionen und politische Differenzen hinweg ein klares Zeichen zu setzen. Die vor dem Landtagsgebäude gezogene symbolische rote Linie darf nicht überschritten werden. Wer diese überschreitet, stellt sich ins Abseits und nimmt sich selbst aus dem Spiel, wenn es darum geht, konstruktive Lösungen für die Menschen in Südtirol zu finden“, betonen Civica, Grünen, PD, SVP und Team K abschließend.