Biolife wird volljährig

Südtiroler Freiwilligenmesse

Bei der Biolife stehen ein nachhaltiger Lebensstil und bewusster Konsum im Mittelpunkt. Eine einmalige Gelegenheit, Produkte kennenzulernen, zu probieren und zu kaufen, die es im Handel kaum gibt: von zertifizierten Qualitätslebensmitteln über nachhaltige Mode bis hin zu Naturkosmetik. Von 03. bis 06. November in der Messe Bozen gemeinsam mit der Herbstmesse - mit freiem Eintritt am Donnerstag und Freitag.In den vergangenen 18 Jahren ist Biolife stark gewachsen, sowohl was die Größe, aber besonders was das Angebot betrifft. Heute bietet sie nicht nur Platz für rund 3.000 bio-zertifizierte Qualitätslebensmittel, sondern auch für nachhaltige Mode und Kosmetik. Biolife möchte aufzeigen, dass es grüne Alternativen für die meisten konventionellen Produkte gibt, die ebenso attraktiv und praktisch sind.Zu diesem Zweck kehrt der GREENSTYLE Munich Pop-up-Store mit seinen nachhaltigen Marken - und deren Machern - unter dem Motto „less is more“ wieder auf die Messe zurück. Heute möchten wir CASAGiN aus Padua vorstellen, ein rein weibliches (und selbstfinanziertes) Projekt, das von einer ehemaligen Einkäuferin von Luxusmodemarken gegründet wurde, die die negativen Seiten der Branche aus erster Hand erfahren hat und etwas verändern wollte. Sie schuf eine Marke, die sich durch Handwerkskunst, natürliche Stoffe und die Liebe zur Natur auszeichnet.„Ich, du, wir. Gemeinsam Gutes tun!“: unter diesem Motto präsentieren sich wieder 40 der wichtigsten Südtiroler Vereine und Organisationen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich an den vier Messetagen und stellen ihre ehrenamtliche Tätigkeit vor. Ziel der Veranstaltung ist es, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und gleichzeitig das Netzwerk zu stärken. Denn Gutes zu tun, sich um andere zu kümmern und sich gegenseitig zu helfen, gehört zu einem nachhaltigen und bewussten Lebensstil.Organisiert wird die 7. Südtiroler Freiwilligenmesse von der Landesabteilung Soziales gemeinsam mit der Caritas der Diözese Bozen-Brixen, dem Dachverband für Soziales und Gesundheit, der Gemeinde Bozen und dem Landesrettungsverein Weißes Kreuz.