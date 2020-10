Nals: Bürgermeister Franz Pircher geht – Kommissar Rudolf Bertoldi kommt

Rudolf Bertoldi, ehemaliger Mittelschullehrer, war 36 Jahre (1974 bis 2010) selbst Bürgermeister von Gargazon und bereits in der Gemeinde Unsere Liebe Frau im Walde/St. Felix für 7 Monate in der Gemeindekrise 2016/17 mit der kommissarischen Verwaltung beauftragt.Heute wurde er zum kommissarischen Verwalter von Nals ernannt und wird die Geschicke der Gemeinde bis zur Neuwahl im Frühjahr leiten. Wie berichtet hat der Nalser Bürgermeister Franz Pircher am Montag wegen der SVP-internen Ablehnung seiner Ausschussvorschläge das Handtuch geworfen.

