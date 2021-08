Neue Covid-Verordnung des Landeshauptmanns: Green-Pass-Pflicht für Lehrer fix

Einrichtungen der Kleinkindbetreuung, Kindergärten, Grund-, Mittel- und Oberschulen können inins neue Schuljahr starten. Auch an den Universitäten und anderen Hochschulen soll „vorrangig“ in Präsenz gelernt werden, heißt es in Artikel 1 der neuen Verordnung.werden in sämtlichen Bildungseinrichtungen in Innenräumen wieder verpflichtend sein. Ausgenommen davon sind Kinder unter 6 Jahren und Personen mit bestimmten Krankheiten oder anderweitigen Beeinträchtigungen. Auch bei derbraucht es keine Maske.Das gesamte Personal in den Bildungseinrichtungen ist verpflichtet, denvorweisen zu können. Andernfalls droht die Aussetzung des Arbeitsverhältnisses – ohne Gehalt oder sonstige Vergütungen. Auch Studenten der Universitäten müssen den Grünen Pass vorweisen können.Kontrollieren sollen das die jeweiligenbzw. die Führungskräfte von Kindergärten und Universitäten.Bis zum Ende des Jahres gilt für öffentliche Verkehrsmittel auch in Südtirol die staatliche Verordnung. Das Land hat hierzu keine eigenen Regeln erlassen. Es wird sich in dem Bereich also vorerst nichts ändern: Busse und Bahnen können mit einer Auslastung von bis zu 80 Prozent verkehren, chirurgische Masken sind aber Pflicht.Für Feste und Feiern gilt auch nach der neuen Verordnung weiterhin die Green-Pass-Pflicht. Neu ist, dass dabei ab 1. September auch im Stehen gegessen und getrunken werden darf – vorausgesetzt, man hält einen Abstand von einem Meter zum Nebenmann ein.

kn