Neue Ideen für die Oberschule: Wahlbereiche für mehr Individualität

Besonders an den Oberschulen könnte es bald große Veränderungen geben. Was in der Oberstufe, aber nicht nur dort geplant ist, hat Bildungslandesrat Philipp Achammer zusammen mit Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner und Bildungsdirektor Gustav Tschenett gestern vorgestellt.Neben einem Kernbereich will man in der Oberschule auf Wahlbereiche setzen: Diese können schulübergreifend stattfinden und modulmäßig angeboten werden. Damit kann z. B. an der TFO auch musikalischen Talenten nachgegangen werden oder am Sprachengymnasium technischen oder wirtschaftlichen Interessen.Für die Umsetzung dieses Vorhabens braucht Südtirol allerdings die Zustimmung aus Rom. Erste Gespräche für einen solchen Pilotversuch habe es laut Achammer bereits gegeben – mit positiver Resonanz. Nun werde dem Unterrichtsministerium „relativ zeitnah“ ein Vorschlag vorgelegt.