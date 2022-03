Neue Verhandlungen sollen am Nachmittag stattfinden

Die Lage in der Ukraine spitzt sich zusehends zu: Mittlerweile herrscht Nahrungsmittelknappheit in der Hauptstadt Kiew. Die Lage scheint sich stündlich zu verschlechtern, schreibt die italienische Nachrichtenagentur Ansa.Indes scheint sich abzuzeichnen, dass sich Vertreter von Ukraine und Russland zur Mittagszeit zu einer dritten Verhandlungsrunde treffen. Abgesehen von einem „humanitären Korridor“ haben die ersten beiden Verhandlungsrunden in der vergangenen Woche kein Ergebnis gebracht.

