Neues Führungsduo an der Spitze der Unterlandler SVP-Frauen

Landesfrauenreferentin Renate Gebhard dankte im Namen der Unterlandler Frauen Agatha Sparber und Brigitte Rellich ganz herzlich für ihre wertvolle Arbeit in den letzten Jahren und das große Engagement für die Frauenpolitik im Bezirk.Sie wies außerdem auf die Wichtigkeit der Partizipation von Frauen am politischen Leben hin und unterstrich die Bedeutung von gemischten Teams, die nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik die besten und ausgewogensten Entscheidungen treffen, so Gebhard. Die Politik könne und dürfe auf die weibliche Sichtweise und Expertise nicht verzichten.Die neue SVP-Bezirksfrauenreferentin Midi Gamper kommt aus Kurtatsch und ist Ortsobfrau des Ortsausschusses Penon. Sie hat Erfahrung in der SVP-Parteiarbeit und freut sich auf ihre neue Aufgabe als Bezirksfrauenreferentin.„Es ist wichtig dass Frauen sich in allen Bereichen der Politik einbringen, selbst aktiv werden. So können wir das bisher Erreichte, noch weiter festigen und stärken und neue Ideen entwickeln und die Rolle der Frau in der Politik stärken“, so die neue Bezirksfrauenreferentin Midi Gamper, welcher Flora Kieser Benin aus Tramin als Stellvertreterin zur Seite stehen und bei ihrer Arbeit unterstützen wird.Wichtige Themen mit denen sich die neue Bezirksfrauenleitung befassen wird, umfassen neben den Belangen von Frauen und Familien im Bezirk auch Themen wie der Verkehr im Bezirk.Die Bezirksfrauenleitung versteht sich auch als Bindeglied zwischen der Frauenbewegung auf Landesebene und den politisch tätigen Frauen auf Orst- und Gemeindeebene, die sie unterstützend begleiten wollen.